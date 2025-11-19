Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora bisogno di riflettere su come muoversi o su cosa sia più o meno conveniente per lui. In questo passaggio ancora in corso, alcuni segni perdono un po’ di propulsione e dialogo, altri forza dialettica e coesiva. Vediamo quali e come nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica.

ARIETE

Mercurio dal Sagittario è stato portatore di una nuova idea interessante e vi ha fatto riprendere le dialettiche di relazione in mano. La sua retrogradazione, adesso, spegne un po’ questo influsso, e vi fa vivere di rendita per un po’. Non vi dispiacerà, ma presto Mercurio sarà retrogrado in Scorpione e allora l’oroscopo annuncia una certa mancanza di padronanza dialettica. Niente paura, tornerà più splendido che mai: non gridate, quindi, all’apocalisse, se per un po’ vi mancheranno alcuni strumenti.

TORO

Finché, anche in moto retrogrado, rimane in Sagittario, per voi Toro è abbastanza vantaggioso. Ma, appena Mercurio tornerà in Scorpione, per quanto sia relativamente inerziale, sembrerà riproporre una questione che torna indietro a scocciarvi. Proprio mentre voi pensavate che tutto fosse risolto e che alcune dinamiche fossero chiarite. Non crucciatevi: basterà ignorare e aspettare, ancora una volta, che il pianeta passi di nuovo in Sagittario.

GEMELLI

Il vostro pianeta, cari Gemelli, fa le bizze. Siete stati convinti che le cose potessero svoltare da un momento all’altro e ci siete pure riusciti. Ma i risultati non convincono il vostro pianeta, che batte in ritirata e si fa retrogrado in Scorpione, costringendo l’oroscopo a dirvi di mettere a punto nuove strategie. Perché quelle a cui pensavate non hanno dato i risultati sperati. Cercate di capire meglio la formula giusta, anche mettendo in discussione il fatto che forse non avete ben compreso ciò che vi è stato chiesto a livello professionale. In ogni caso, sarà di rigore evitare discussione in quest’area.

CANCRO

Mercurio vi farà gioco, varcando ancora i gradi dello Scorpione e confermando, a voi Cancro, una sorta di ragione su alcune delle vostre tesi. E lasciandovi, finalmente, la chiarezza su dubbi e sospetti che nutrivate. Il cielo, però, a parte darvi conferme, farà di tutto per creare una nuova dimensione di dialettica affettiva. Per convincere qualcuno che aveva rinunciato a sedurvi a ricominciare a comunicare. E per dirvi che qualcosa a cui tenete è finalmente al sicuro. Vi potrà capitare di incontrare persone del passato che vi daranno nostalgia: persone che sentite distanti e, ormai, irrimediabilmente in altri mondi.

LEONE

Stava andando tutto bene con Mercurio e Marte così solidali nei vostri confronti… Ma voi Leone, a volte, volete così tanto di più che qualcuno o qualcosa si può sentire sovraccaricato dalle vostre aspettative o dalla vostra non attenzione. Probabilmente i dialoghi non riusciranno molto bene, ma non confondetevi. E, soprattutto, cercate la mediazione adatta per non ferire i sentimenti altrui. Prendetevi lo spazio necessario per comprendere se avete forse trascurato affetti o dettagli al lavoro che, da altri punti di vista, non sono poi così trascurabili.

VERGINE

Il vostro furbo Mercurio si comporta, in questo moto retrogrado in Scorpione, in maniera simile alla natura di voi Vergine, e l’oroscopo ve ne dà prova. Il pianeta fa proprio come voi che, quando tutto vi sembra poco delicato o raffinato, in termini formali, battete in ritirata. E vi chiudete in ambiti più riservati, osservando meglio la capacità degli altri intorno a voi di essere armonici e conformi alle vostre aspettative. Non sarà il momento di mettere in discussione i sentimenti, ma le relazioni lavorative che diventano più o meno vantaggiose. Quando Mercurio concluderà la retrogradazione e passerà in Scorpione, sarete invece molto avvantaggiati. E troverete utile dibattere meglio con il partner di alcuni progetti che entrambi volete realizzare.

BILANCIA

Mercurio in Sagittario aveva promesso a voi Bilancia delle azioni risolutive, che non sono mancate. Ma le soluzioni, con la sua retrogradazione, occorrono almeno di qualche revisione in corso d’opera. Se non della forza di fermarsi un attimo e riflettere bene su che tipo di operazioni è il caso di condurre o meno. Il cielo, inoltre, vi garantisce alcune possibilità che andranno vagliate bene anche in amore. È un Mercurio molto vicino, ma non abbastanza da poter garantire sicurezza. Spese non previste e qualche defezione inaspettata. Poco male, però, poiché la ripresa del moto diretto vi farà superare tutto alla grande,. Magari accanto ad altre persone…

SCORPIONE

Il cielo, per voi Scorpione, con questi mutamenti e variazioni di Mercurio, diventa molto interessante e vi restituisce meriti e realtà che inseguivate da tempo. È un momento magico di ripresa e ne godrete al meglio. Qualcosa dal passato torna a farvi felici e a donarvi ciò che avete desiderato. Un intrigo amoroso diventa conferma, i sentimenti spaziano sereni e si preparano a nuovi slanci. Sfruttate bene il momento anche lavorativamente, poiché questi passaggi di Mercurio risulteranno vantaggiosi anche per le occasioni in cui vi sentivate messi da parte. Adesso, invece, siete protagonisti.

SAGITTARIO

Mercurio vi abbandona, lasciando campo libero a Marte e alla sua forte azione, che sembra determinare un passaggio importante nella vostra vita. Voi stessi ritenete sia il caso di riflettere un po’ meglio prima di agire. E prima di concludere alcune trattative, magari con più tempo e con maggiori carte in mano, che ne confermino l’affidabilità. Istintivi come sempre, senza Mercurio correte il rischio di esagerare. E qualcosa dentro di voi vi farà intuire che è il momento di mettere un po’ di freno, lsciando spazio a pensieri più leggeri. Del resto, rimandare è un piacevole lusso.

CAPRICORNO

Mercurio vi fa un regalo inaspettato: retrograda dal Sagittario, ritirando dalla mente di voi Capricorno alcuni dubbi poco accettabili per il vostro bisogno di sicurezza. E ripara in Scorpione, dove invece vi darà conferma che avevate azzeccato una visione. Una prospettiva delle cose, insomma, torna a darvi conferma e a farvi ripartire molto più sereni, tra un paio di settimane. Stupitevi quindi di voi stessi, in positivo, e mantenete sempre il contatto con quella parte di voi che, anche se non si spiega a livello razionale, vi fa gioco quando dovete navigare in acque sconosciute.

ACQUARIO

L’oroscopo conferma che il viaggio di Mercurio retrogrado in Scorpione non vi mette in particolare difficoltà esistenziale. Del resto, per voi Acquario, le difficoltà sono altre. La retrogradazione fino allo Scorpione, però, si farà fastidiosa per chi sperava in un chiarimento con voi, che invece sceglierete di ritirarvi nei ghiacci e di non dare particolari spiegazioni. Certamente mancherà la solida fluidità a cui siete abituati, ma niente vi muoverà dalle vostre convinzioni. Provate, però, a essere un po’ più elastici e non fate considerazioni definitive. Potreste, invece, sorprendervi di qualche evoluzione positiva compiuta da qualcuno per voi.

PESCI

Il cielo dei Pesci avvertirà sollievo dalla temporanea abolizione dell’urticante quadratura di Mercurio, che toglie spazi comunicativi e vi sottrae alla fiducia dei collaboratori al lavoro. Reduci da un periodo di caos comunicativo, all’interno dell’area professionale, adesso con questi passaggi avrete modo di intendere le relazioni in maniera qualitativamente migliore. E, con la ritirata di Mercurio in Scorpione, addirittura di tornare a essere carismatici ed efficaci dove serve, per ottimizzare al lavoro alcune pecche.