Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica.

ARIETE

Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di vedere le cose come stanno. Voi Ariete avete bisogno di trovare sicurezza in un amore appena iniziato o da poco risanato. Il cielo vi dona certezza nei sentimenti, ma anche la capacità di gestire al meglio le risorse economiche e progettare per voi e la coppia qualcosa di importante. Iniziano convivenze, nuovi modi di vivere la coppia e dinamiche che creano solidità.

TORO

Protagonisti assoluti di questa magnifica Luna, che sembra battezzare un nuovo modo di affrontare le cose e di creare una personalità affettiva nuova. Morbidezza e gentilezza sono gli elementi caratterizzanti di questa Luna, che colora di benessere e romanticismo il vostro cielo. Promettendo amore e anche una buona ripresa psicofisica. Buone notizie dal lavoro, grazie alla compatibilità con Saturno, e sogni piacevoli con Nettuno.

GEMELLI

Per voi Gemelli, la Luna piena di oggi 5 novembre 2025 è un richiamo forte e chiaro, anche da parte dell’oroscopo, a guardarsi dentro e a fare chiarezza nei sentimenti. Probabilmente è un momento in cui le risposte dei fatti saranno molto più importanti di quelle verbali. Con il bisogno di guardarsi dentro e prendersi qualche responsabilità: la posizione della Luna alle vostre spalle, infatti, vi segnala che c’è qualcosa che probabilmente non volete vedere. Venere, intanto, vi addolcisce e suggerisce al vostro cielo di guardare alle cose belle.

CANCRO

La vostra dea Luna dà spettacolo oggi, splendendo in maniera luminosa e potentissima. E per di più nel Toro, segno tra i più compatibili per voi Cancro, che avete sperato per mesi in qualcosa che oggi la Luna vi promette essere arrivato. Il cielo di oggi prepara un nuovo modo di vivere e suggerisce a voi sentimentali Cancro di osservare bene la situazione. E di comprendere che amore e lavoro hanno finalmente fatto pace. Bellissime novità in campo amicale.

LEONE

Luna Piena potentissima per voi Leone, che la subite in quadratura. Una posizione planetaria importante, poiché vi spinge a vivere diversamente gli impegni di lavoro, campo in cui avete dato il massimo. E continuerete, ma ritagliandovi degli spazi e dandovi degli orari, perché avete anche una vita da vivere. E la quadratura della Luna ve lo ricorda, magari con un po’ di stanchezza, ma confidando sulla vostra immediata e chiara reazione.

VERGINE

Stupenda Luna piena quella di oggi 5 novembre 2025 per voi Vergine: l’oroscopo segnala, come un piccolo miracolo, la solidità in amore che questa posizione conferisce. C’è voglia di viaggiare, filosofeggiare e fermarsi per un attimo mentalmente, cambiando aria e facendo diventare i pensieri carezzevoli e fluidi. Facendo maturare dentro di voi nuovi obbiettivi e dimensioni da raggiungere. Ci sono nuove cose che si profilano all’orizzonte e la voglia di ordinare tutto per andare verso qualcosa di ambizioso e grande.

BILANCIA

Luna distante da voi Bilancia ma, potentissima com’è in Toro, raggiunge comunque il vostro cuore e le vostre speranze. Questa posizione della Luna vi fa desiderare soluzioni, scioglimenti di nodi e voglia di avere supporto collaborativo da parte di alcuni. Il vostro cielo è molto provato da un lungo periodo di lavoro e di bilanciamenti impossibili tra equilibri delicati. Anche se avete fatto un capolavoro fino ad adesso, non smettete di concentrarvi. Questa Luna vi sussurra soluzioni e strade percorribili.

SCORPIONE

Illuminati da luce zenitale, voi Scorpione, oggi 5 novembre 2025 siete raggiunti anche da una splendida e potentissima Luna piena in opposizione dal Toro, che pervade il vostro oroscopo. Sarete quelli che vedranno meglio di tutti la realtà di relazione, e capirete immediatamente cosa vi serve per lasciarvi finalmente andare verso i sentimenti. Sentirete dentro di voi la fine di un conflitto e gestirete un nuovo approccio di sicurezza nel lavoro, che riparte alla grande. Per voi Scorpione inizia un nuovo periodo della vostra vita, che si fa leggera.

SAGITTARIO

Non troppo interessati da questo evento lunare, voi Sagittario non sembrate particolarmente coinvolti. Ciò che non sapete, però, è che queste energie agiranno nel vostro quotidiano, arrotondando la routine e rendendo tutto più sereno, piacevole e morbido. Senza particolari eclatanti, ma con una piacevole atmosfera che vi scalderà l’anima. E vi farà pensare che la vostra vita è molto più tranquilla e senza ostacoli da affrontare. Un’oasi di serenità da vivere, prima di ributtarvi nel quotidiano pieno di obbiettivi e traguardi da tagliare.

CAPRICORNO

Meravigliosa Luna piena in trigono, che vi vede felici di godere dei sentimenti che voi Capricorno per adesso nutrite. Sarà una piacevole pienezza lunare che vi farà innamorare (se siete single), vi farà rendere conto che avete trovato la persona giusta e vi metterà nelle condizioni di vivere i sentimenti con attenzione e consapevolezza. Senza essere incalzati dal lavoro e da tutto ciò che di quotidiano o di materiale polarizza la vostra attenzione. Finalmente una liberazione sentimentale, che vi fa sostare un po’ nel mondo dei sentimenti con grande rilassatezza.

ACQUARIO

Luna molto importante, in quadratura piena per voi Acquario, che sembrate dover aggiustare qualcosa nella vostra vita. Prendere accordi importanti e organizzarvi meglio rispetto alle esigenze nuove che il vostro lavoro vi regala. Il vostro cielo è decisamente importante e settato su ambiente e carriera. Tira fuori il lato più austero di voi Acquario, che avete sempre il senso dei ghiacci e della presenza di spirito. Un po’ distratti e, allo stesso tempo, disinvolti, con questa Luna che preferirà farvi sorvolare indifferente su tutto ciò che non è di vostro gradimento.

PESCI

Splendida Luna per voi Pesci, che sentite tutto, amate tutto e salvate tutto! La pienezza di questa Luna porterà fortuna, poiché nei vostri gradi si sono rifugiati anche Nettuno e Saturno. Questa configurazione, quindi, con la pienezza della Luna nell’amico Toro, porterà a realizzare un piccolo miracolo. Ossia trovare una via d’uscita, un’alternativa valida e felice, che vi permetterà nel lavoro di risolvere una problematica importante. Non tralasciando i sogni e l’amore, questa configurazione vi sarà amica e solidale.