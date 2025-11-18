Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è il suo passaggio a decretare il segno dell’anno. Ma Giove è soggetto ai moti retrogradi come gli altri pianeti e questo genera una battuta d’arresto in alcuni percorsi. Alcuni segni zodiacali dovranno rimandare qualcosa: vediamo come nell’approfondimento dedicato della nostra rubrica astrologica.

ARIETE

Nel vostro caso, cari Ariete, non si tratta di rinvii, ma solo di aspettare il tempo fisiologico che occorre all’impegno che avete profuso. Il tempo necessario a sviluppare le conseguenze delle dinamiche innescate. Sarà, infatti, normale – nella prossima primavera – ricevere quegli scatti in avanti che volevate ottenere al lavoro. E anche un maggiore spazio per l’amore sarà conseguenza di questo Giove retrogrado, che vi dice solo di rallentare i ritmi e godervi al vita.

TORO

L’arresto di Giove, per voi Toro, significa solamente fissare delle certezze e convincervi che avete basi solide. Giove retrogrado in Cancro, nel vostro oroscopo, dice che niente vi potrà turbare in termini pratici. Magari sarà tutto meno dinamico, ma sicuramente più sicuro: meno inseguiti dall’ansia di dover dimostrare che la vostra presa sulle cose non è illusoria. Il cielo, intanto, vi dà modo di concentrarvi sulla casa e sulla famiglia.

GEMELLI

Nel cielo dei Gemelli, Giove rallenta proprio davanti ai vostri occhi: il che comporterà, innanzitutto, un rallentamento nei progetti lavorativi. Le cose, che sembravano chiare e semplici, adesso si fanno complicate e meno convenienti. Interviene sull’economia in maniera meno munifica di quanto aveva finora promesso, ma non per questo non varrà la pena di occuparsi dei progetti che, comunque, porterete avanti.

CANCRO

Siete proprio il teatro zodiacale in cui avviene questo arresto: Giove è in Cancro, luogo zodiacale di sua esaltazione, proprio appena dopo aver completato un ottimo percorso con voi. E aver accontentato in parte le vostre richieste, in termini lavorativi e amorosi, scegliendo il compromesso opportuno per entrambe le dimensioni. Ora lavorate su tutti gli elementi che avete a disposizione e cercate un primo adattamento. Giove sarà spettacolare a fine anno e, nel 2026, vi restituisce la concretizzazione dei vostri desideri.

LEONE

Il cielo arresta Giove alle vostre spalle, cari Leone, quindi mettendo un po’ un freno a procedure burocratiche ed economiche che vi hanno messi a dura prova. Niente paura, adesso fare meglio i conti e pianificare con il partner sembra cosa fattibile e per nulla inficiante. Anzi, troverete lo spazio di intesa e una maggiore disponibilità per cooperare. Vi serve, però, fare chiarezza mentale e smetterla di temere chissà quale pericolo…

VERGINE

Giove, proprio sul più bello, si ferma in Cancro e l’oroscopo prova a convincervi che è arrivato il momento di affrontare le cose in modo più a misura d’uomo per voi Vergine, impegnati su tutti i fronti. Adesso, Giove vi farà rendere conto che i tempi che pensavate necessari per portare a compimento un progetto importante necessitano di una rivisitazione. Sono tempi che non dipendono da voi, ma che vi sussurrano di avere fede e continuare a credere che la direzione sia stata tracciata nella maniera giusta. Maggiori spazi in amore, intanto.

BILANCIA

L’oroscopo della Bilancia prevede, con questo arresto di Giove retrogrado in Cancro, di prendere coscienza che alcuni percorsi sono finiti. E che non è il caso di insistere su direzioni fallimentari, che vi farebbero solo perdere tempo. Alcune persone potrebbero avervi deluso e alcuni gruppi sistemici, purtroppo, rivelano la propria fallacia e inadeguatezza. Forse urgerà operare dei cambi drastici, oppure cambiare totalmente progetto.

SCORPIONE

Nel cielo di voi Scorpione rallentano un po’ le cose, dato che si blocca questo magnifico trigono di Giove, che sembra fare di tutto per darvi comunque una mano. In amore o nel benessere dei vostri affetti, ora è il caso di non premere su nulla, ma di godere di quello che c’è. Facendo in modo di sedimentare certezze e costruire un amore sereno e compatibile ai tempi imposti dalle esigenze di entrambe le parti.

SAGITTARIO

Il vostro pianeta, Giove, sembra darvi un chiaro monito, cari Sagittario: ovvero fermarvi e sostare un po’, gestendo la vostra realtà in maniera serena e senza gli sbalzi umorali che vi sono tipici. L’amore, intanto, sembra pian piano trovare la strada per strutturarsi meglio, assieme alla solidità che accompagna voi e il partner. Per quanto le vostre ambizioni sembrino sane, non è il momento di rincorrere traguardi. Se non in amore, dove avrete modo di vivere meglio i vostri spazi di intimità.

CAPRICORNO

Il cielo di voi Capricorno è decisamente alle prese con dei progetti importanti. E Giove, che prospettava grandi dispendi, sembra volervi dimostrare di essere meno pericoloso di quanto non avevate preventivato. Sarà un tempo che vi farà gioco, in quanto vi darà lo spazio giusto per organizzarvi e trovare alternative e risorse. Mentre, in amore, tutto verte al meglio: sarà la bella Venere a deliziarvi.

ACQUARIO

Il cielo promette molto a voi Acquario, che siete il segno della fantasia e della libertà. Giove, con questa battuta di arresto in Cancro, crea per voi del tempo. Quello necessario affinché possiate godere di nuove geometrie e impegni, che l’oroscopo promette vi interesseranno e tireranno fuori dalla routine. Di Giove, sicuramente, non amate la sua propensione alla sintesi e alla routinarietà. Preferite il suo risvolto adattabile e meglio espresso nella maniera godereccia: fantasia a vostra disposizione, insomma, senza routine.

PESCI

Giove è un pianta che riguarda molto da vicino voi Pesci, e vi fa una promessa. Pur spegnendo il munifico trigono che aveva innescato, rimane sempre fortemente legato a Saturno e Nettuno nel vostro segno. E, con loro, prepara il terreno per la vostra carriera, che chiede solo di aspettare tempi migliori. Probabilmente qualcuno si tirerà indietro, ma lasciate che accada: avrete ben altre frecce al vostro arco.