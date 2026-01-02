Oroscopo di gennaio 2026

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici e piene di ricca propositività. Buon gennaio ai dodici, dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Gennaio 2026 inizia, per voi Ariete, fin da subito con un oroscopo che invita a darvi da fare. Saturno e Nettuno, infatti, alle soglie del vostro segno zodiacale, imprimono esigenze e priorità importanti. E lasciano che gli eventi fluiscano in un turbine di rapporti causa-effetto che quasi vi confonderanno. Il vostro Marte è fin troppo stimolato per non creare voglia di sfida e di guardare a parti nuove della vostra attività. Che tenderebbe a darvi grande soddisfazione in tutto: lavoro, sport e passione. In amore pretendete più chiarezza e non siete per nulla corruttibili da beghe familiari, che lascerete volentieri risolvere ad altri. Trovate un piacevole momento amicale verso fine mese, quando i pianeti cominceranno a scivolare in Acquario.

Toro

Gennaio è magicamente in vena di trigoni fino al 20. E il Toro inizia magicamente un anno nuovo e pieno di grande soddisfazione. Per voi sarà subito chiaro che l’andazzo economico sta spingendo moltissimo, per lasciare che le vostre paure si dileguino una volta e per tutte. E vi lascino liberi di pensare che il vostro futuro sia più solido e sereno. L’amore ha trionfato a fine anno e gennaio inizia con la consapevolezza dei vostri sentimenti confermati e stabili; chi è single trova subito un amore. Probabilmente l’ultima parte del mese subisce un’accelerazione fastidiosa: si sa, voi amate i tempi più lenti e, vostro malgrado, vi adatterete.

Gemelli

Gennaio, per voi Gemelli, parte lento e scollegato, facendovi vivere fino al 20 una sensazione di attesa e aspettativa di qualcosa che sembra non accadere. Ma non è così, poiché i pianeti stanno preparando molto per voi! Dopo il 20 il Sole, Mercurio e Marte si connetteranno al vostro cielo in maniera eccellente, costituendo un motore che aumenta potenza passo dopo passo. A seguito di questa propulsione, ecco che i risultati che aspettavate si manifesteranno, confermandovi che avete scelto la strada giusta. Nulla potrà più mutare le convinzioni che avete fatto vostre durante i precedenti mesi di sperimentazione continua. Venere si farà attendere, vi sarà più solidale in febbraio, ma per voi, adesso, poco conta, visto che vi siete gettati anima e corpo sulla carriera.

Cancro

Gennaio, fino al 20, obbliga voi Cancro a vedere le cose nella giusta proporzione. Ad accettare alcune distanze, confrontarvi con il pensiero degli altri e discutere col partner su nuovi progetti importanti. Le opposizioni di quattro pianeti dal Capricorno si faranno sentire eccome. Ma dopo il 20 – entrando Sole, Mercurio e Marte in Acquario – tutto sembra diventare un sogno ovattato, che vi permette di trastullarvi un po’ con la fantasia. La vita vi sembrerà più languida e vi chiuderete un po’ nei vostri pensieri, sempre romanticamente. E chi di voi ha l’attitudine alla scrittura e alla lettura potrà vivere momenti di ispirazione notevole. In amore tenderete a sognare più voi che il partner, e a lavoro vi verrà chiesta una grande attenzione, che vi farà conseguire meriti importanti mentre fate pace con questo aspetto della vostra vita.

Leone

Fino al 20 tutto, per voi Leone, sembra scorrere liscio, ispirati sempre di più al lavoro e stabili in amore. Ma dopo cambia tutto: inizieranno le opposizioni dall’Acquario, che vi perturberanno quel tanto che basta per riportare a galla una serie di problematiche a lungo trascurate. Ma che finalmente troveranno un epilogo, al netto di tanti passaggi importanti che vi metteranno davanti come la vostra realtà sia molto cambiata. Adesso volete, piano piano, lavorare su come riuscire a dominare queste nuove condizioni in maniera vantaggiosa ed efficace. La tensione affettiva raggiunge il culmine a fine gennaio 2026 e l’oroscopo segnala come molti di voi dovranno decidere cosa fare. Ottimo per i single, un po’ più complicato per le coppie. Potranno arrivare dei risultati eccellenti, serve solo il coraggio di cambiare: e voi ne avete da vendere.

Vergine

Stupendi fine e inizio anno per voi Vergine, con trigoni da tutte le parti fino al 20. Innamorati e felici, con i vostri obbiettivi a portata di mano, siete più sereni in questo gennaio che vi dà la pausa di cui avevate bisogno. Sia mentalmente e che a livello sentimentale, poiché avrete più tempo per amare e lasciarvi andare un po’ di più. Molte cose intorno a voi sembrano cambiare, evolvere in positivo e, anche in famiglia, si verificano dei piccoli miracoli in cui non osavate neanche sperare. Amore e passione sono al top, ma dopo il 20 sentirete il bisogno di immergervi in uno stato di cose un po’ più tecnico e legato al mondo lavorativo. Ambito nel quale vi distinguerete quest’anno, partendo proprio dalle idee che partorirete in questo mese così ricco di ispirazione ed emozione.

Bilancia

Gennaio 2026 inizia lento e noioso, e l’oroscopo sembra non esaltare lo spirito armonico di voi Bilancia, che ricercate da quest’anno qualcosa di più. Il vostro spirito è decisamente più incline alla riflessione, ma sarà la quiete prima della tempesta: poiché, dopo il 20, iniziano ad accadere fatti che, uno dopo l’altro, vi porteranno a vivere questo mese in maniera esaltante. Bisognerà attendere gli ultimi dieci giorni, in cui si susseguono eventi su eventi e si ricompongono una serie di fattori che parevano essere irrimediabilmente persi. In amore userete il mese per chiarire alcune cose con il partner e decidere se si può costruire o no. Una serie di trigoni, dopo il 20, saranno amici risolutori e, finalmente, inizia il vostro vero anno, che sembra obbligarvi a risolvere l’ultimo ventennio.

Scorpione

Gennaio 2026, per voi Scorpione, inizia in maniera trionfale e il vostro oroscopo lascia che torniate socialmente in auge. Godendo di tantissima apertura sociale, che vi mette nelle condizioni di essere felici e appagati, sia nel rapporto intimo che nella realtà in cui vi muovete. Tra amici nuovi, nuovi contesti da vivere e un lavoro che promette sempre di più. State crescendo molto e gennaio vi immetterà nelle novità che saranno felici e condivise. Dopo il 20, però, dovrete fare i conti con le conseguenze di tanti mutamenti, che vi chiedono sempre più di essere attenti a come vi muovete. E con le responsabilità che vengono a chiedere il prezzo della vostra evoluzione. Non confondetevi: dovete solo prendere la mano con le novità e in questo il partner vi aiuterà.

Sagittario

Splendido gennaio, dall’inizio alla fine, per i Sagittario. Nella prima parte del mese tutto si concretizza di fronte ai vostri occhi: ottime le entrate di danaro e il lavoro freme per nuove strategie che saranno molto soddisfacenti. Mentre, nella seconda parte del mese, la socialità e la comprensione comunicativa aumenteranno di molto, aggiustando qualcosa nel rapporto di coppia e con gli amici. Gennaio non è per nulla un mese noioso per voi, che state riacquistando molta positività. Quest’anno vi esalterà e non vi permetterà di stare fermi, e gennaio è il classico buongiorno da cui si evince la qualità del mattino. Solo un po’ di irrequietezza in amore: del resto i single del segno faranno strage in questo mese.

Capricorno

Un gennaio indimenticabile per voi Capricorno, che sembrate vivere questo nuovo tempo in maniera straordinaria, come non vi capitava da anni. Molti pianeti attraversano il vostro cielo regalandovi energia e positività. Si aprono nuove sfide e il vostro Saturno sembra raccoglierle tutte. Partite subito con progetti ambiziosi e, verso la fine di gennaio, vedrete iniziare molte cose che da tempo aspettavate. Anche il capitale lievita e in amore sembrate irriconoscibili: senza nessuna remora né voglia di tornare indietro. Ma, anzi, di sperimentare senza paura le nuove magie che Venere e Marte vi propongono. Anche abbattendo alcuni storici limiti che manifestavate a un certo punto della relazione.

Acquario

Il vostro gennaio sarà sorprendente, cari Acquario, visto che siete il segno zodiacale più veloce a iniziare questo nuovo anno dinamicamente e che già profuma di successo. Alcuni giorni li dedicherete a comprendere dentro di voi quante cose sono, finalmente, cambiate nel vostro mondo personale e professionale. E intanto si prepara una fase nuova della vostra vita, che sottende il meraviglioso senso del futuribile di cui siete innamorati. Successo subito, dunque: incarichi, ruoli e idee nuove, tanto da sorprendere anche voi stessi. In amore arriva qualcosa di travolgente: paghi di un successo molto nutrito in termini di gratifiche, il vostro fascino non accenna a declinare. Sale anzi di quota, con un grande amore e passione che potrebbero prorompere già a inizio anno e farsi parte fondamentale della vostra vita!

Pesci

L’anno inizia con qualcosa di irritante che verrà presto risolta. Voi Pesci, però, avete ben chiare le idee e questo anno vi libera da tutto ciò che non volete più e vi farà riflettere moltissimo. Al lavoro, in questo gennaio, direte basta a cose che non sopportate più e vi farete ascoltare anche da persone che non sempre prestano attenzione a ciò che dite. In amore, la vostra voglia di aggiustare le cose e preservare ciò che per voi è importante finalmente si manifesta. E compie dei veri e propri miracoli che vi fanno sperare bene. Dopo il 20, diventerete più sensibili che mai ad alcune tematiche che sembrano creare intorno a voi una certa inquietudine: gli astri confermeranno tutte le vostre sensazioni.