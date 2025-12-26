Oroscopo 2026 segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Il 2026 sarà un anno luminoso: acceso e riscaldato dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – con un oroscopo che brilla come non mai. Tutti ben piazzati nella classifica zodiacale del nuovo anno, due di loro sono tra i protagonisti. Si tratta dell’Ariete, che vivrà dodici mesi scoppiettanti, e del Leone, con Giove che torna nei suoi gradi dopo ben 12 anni. Ma andrà bene anche al Sagittario, già al centro della scena astrologica in questa fine del 2025, e pronto a un periodo di grandi novità. Tutto merito di un trigono di fuoco che accende già le feste. Vediamo il loro 2026, segno per segno, negli approfondimenti dedicati della nostra rubrica astrologica. Auguri di un buon 2026 ad Ariete, Leone e Sagittario, con il vostro oroscopo.