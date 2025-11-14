Regione, l’opposizione punta a sfiduciare Schifani: appello ai franchi tiratori per le firme

14/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Che non fosse simile al famoso ritiro tipico della Democrazia Cristiana di morotea memoria era evidente. E, in realtà, da San Martino delle Scale, luogo scelto per il ritiro delle forze di opposizione al governo regionale, è arrivato un messaggio netto: puntare alla sfiducia di Renato Schifani. Le forze politiche sono unite contro il presidente della Regione e le sue responsabilità. Secondo M5S, Pd e Controcorrente, «Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse». Dopo la due giorni alle porte di Palermo, è stata decisa la presentazione di una mozione di sfiducia firmata dai 23 deputati dei gruppi di opposizione. La prima, forse, decisione compatta delle forze di opposizione.

Ma sono 36 le firme necessarie per presentare qualsivoglia iniziativa di scioglimento dell’assemblea. Così i tre gruppi, in virtù del fatto che non hanno i numeri necessari, si rivolgono apertamente agli altri parlamentari regionali. «Mandiamo un messaggio chiaro – dicono – è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità». Riusciranno a far togliere la maschera ai franchi tiratori che, già nei mesi scorsi, hanno messo in difficoltà la maggioranza? O saranno costretti ad arrendersi?

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Oroscopo speciale: Venere in Scorpione
di

Bella, sensuale, acquatica e decisamente appassionata. Anche gelosa e, a volte, sospettosa. Ma piena di capacità creativa, e abile ad affascinare anche chi è distante miglia dalla sua natura. Venere in Scorpione è tutto questo e merita un posto speciale tra i nostri approfondimenti astrologici, con un oroscopo speciale per i 12 segni zodiacali. Una […]

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze