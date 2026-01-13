Operaio precipita da tetto edificio nel Siracusano: grave 35enne

Foto generica

Dopo l’ultimo in Sicilia, un altro incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio in una azienda che si trova sulla Statale 114 tra Siracusa e Priolo. La vittima è un 35enne di Priolo che, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, è precipitato dal tetto della struttura.

Un volo di qualche metro che ha causato delle gravi lesioni all’operaio e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale, a Catania. Dalle prime testimonianze, l’uomo sarebbe salito in cima all’edificio per verificare una possibile infiltrazione ma poco dopo è caduto. Le indagini dovranno accertare se il 35enne è scivolato oppure si è trattato di un cedimento della struttura.