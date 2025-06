Operaio di 26 anni muore folgorato da una scarica elettrica in provincia di Agrigento

Foto generata con IA

Un operaio di 26 anni, originario di Caccamo, in provincia di Palermo, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando presso un impianto fotovoltaico, di proprietà di una società privata, a Menfi, in provincia di Agrigento, in contrada Genovese. Inutili i soccorsi che i colleghi hanno provato a prestargli. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno della procura di Sciacca e il medico legale.