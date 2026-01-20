Foto di frame video diretta Cateno De Luca

«Non fate quello che abbiamo fatto noi!». Sono le parole utilizzate dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il primo cittadino ha condiviso lo spezzone di un filmato mentre viene travolto dalle onde. De Luca si trovava a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Insieme a lui il collega e sindaco Danilo Lo Giudice. «State lontani dai lungomari e dai torrenti – scrive De luca – A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry».