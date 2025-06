Siracusa: 37enne ucciso a colpi di arma da fuoco, indagini in corso

Un uomo di 37 anni Giuseppe Pellizzeri è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco intorno alle 18 di oggi pomeriggio a Siracusa. L’omicidio è avvenuto in via Elorina, nella zona sud del capoluogo aretuseo, non distante da un bar. L’uomo (classe 1988), un ingegnere navale di formazione che prestava servizio come ufficiale nella guardia costiera, è stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Lì è arrivato in condizioni gravi ed è stato sottoposto subito a un intervento. Poco dopo, però, il 37enne è deceduto.

Sull’omicidio sono in corso le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la vicenda: stando a quanto emerso finora dalle investigazioni, l’uomo sarebbe stato colpito al petto. A dare maggiori informazioni, però, sarà l’esito dell’ispezione cadaverica e poi anche dell’autopsia che è già stata disposta sul cadavere. Gli inquirenti hanno già raccolto alcune testimonianze e stanno analizzando i filmati dalle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’autore dell’omicidio, un 30enne, si è costituito in caserma dai carabinieri accompagnato da suo avvocato di fiducia Antonio Meduri. Al momento, è in corso l’interrogatorio davanti al pubblico ministero Stefano Priolo, che coordina le indagini.