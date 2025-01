Travolse e uccise una studentessa a Siracusa, condannata per omicidio stradale

A due anni dall’incidente in cui perse la vita la giovane siracusana Maddalena Galeano è arrivata la condanna per la donna che era alla guida dell’auto che la travolse. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Siracusa l’ha condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per omicidio stradale. L’incidente era avvenuto il 17 gennaio del 2023 nella rotatoria tra via Luigi Monti e via Piazza Armerina, nel quartiere della Pizzuta, nella zona nord del capoluogo aretuseo.

Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia municipale, la ragazza stava andando a scuola in sella a uno scooter quando venne travolta dall’auto alla cui guida c’era l’imputata. Trasportata in ospedale a Catania in condizioni gravissime, la ragazza era morta poco dopo. I genitori di Maddalena Galeano hanno deciso di donare i suoi organi. La difesa dell’imputata aveva proposto il patteggiamento (pari a due anni e dieci). Una proposta che, però, era stata rifiutata dal giudice.