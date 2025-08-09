Omicidio a Prizzi: ancora ricercato il 27enne vicino di casa

È ancora ricercato il 27enne sospettato di avere ferito a morte, acoltellandolo, Francesco Dino, il 57enne bracciante agricolo deceduto due giorni fa durante il trasporto all’ospedale Civico di Palermo. I due erano vicini di casa a Filaga, borgata di Prizzi, nel Palermitano. Sono stati eseguiti ieri gli esami radiologici e la tac sul corpo della vittima, mentre oggi si attende l’autopsia, per la quale il pm di Termini Imerese, Lorenza Turnaturi, ha incaricato i medici Stefania Zerbo, Giuseppe Lo Re e Marco Piraino, che eseguiranno l’accertamento all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Secondo il racconto della sorella di Dino, l’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle e all’addome. L’ultimo e fatale caso, dopo un periodo di rapporti tesi tra i due. Dopo l’ultima lite, è stata la donna a soccorrere il fratello davanti a una pizzeria in via Marchese Arezzo. L’uomo era ancora vivo ma in condizioni disperate: inutile il tentativo di trasporto in elisoccorso verso il capoluogo. Dino è morto durante il volo a causa delle coltellate inferte. Sul caso indagano i carabinieri di Lercara Friddi. A seguire la famiglia della vittima, l’avvocato Mario Bellavista.