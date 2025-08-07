Omicidio nel Palermitano: 57enne accoltellato

Foto di Freepik

Prima le coltellate, poi il tentativo fallito dei sanitari di salvargli la vita. A Prizzi, nel Palermitano, Francesco Dino, 57 anni, è morto dopo essere stato accoltellato per strada, secondo le prime ricostruzioni. All’arrivo del personale del 118, le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso verso l’ospedale Civico di Palermo. Dove, però, l’uomo è arrivato senza vita. Non si conoscono le dinamiche dell’omicidio né le motivazioni: sul caso indagano i carabinieri di Lercara Friddi.