L’omicidio di un pensionato a Ispica nel 2022. Rintracciato in Romania il presunto assassino

Un trentacinquenne è stato arrestato in Romania – sua Paese d’origine – per l’omicidio di Giuseppe Barone, commesso a Ispica nel dicembre 2022. L’indagine, coordinata dalla procura di Ragusa e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale , il 31 dicembre scorso ha permesso di notificare un mandato d’arresto europeo nei confronti dell’uomo, già domiciliato in Ispica e indagato, in concorso con altri due connazionali, per omicidio aggravato, rapina aggravata e uccisione di animali, tutti reati compiuti in concorso.

Barone, 79 anni, pensionato di Ispica, fu assassinato la notte tra il 25 e il 26 dicembre 2022. La vittima, sorpresa nella propria abitazione, era stata dapprima immobilizzata su una sedia e colpita ripetutamente con calci e pugni e con un corpo contundente al capo, per poi essere abbandonata agonizzante su un letto. L’indagato, insieme ad altre due persone , è anche ritenuto responsabile dell’uccisione, con l’aggravante della crudeltà, di un pappagallino tenuto dalla vittima nella stessa abitazione, avendo decapitato l’animale con il fine di indurre Barone a rivelare il luogo dove custodiva denaro e oggetti di valore. L’indagato è detenuto in un carcere della Romania in attesa di essere estradato in Italia.