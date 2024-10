Duplice omicidio ladri di arance, la Cassazione conferma l’ergastolo per i custodi del terreno

La Cassazione conferma l’ergastolo per Giuseppe Sallemi, 45 anni e Luciano Giammellaro, 73 anni, entrambi di Lentini, nel Siracusano, accusati del duplice omicidio di due uomini e del tentato omicidio di un terzo, sorpresi nel tentativo di rubare delle arance in un fondo custodito dai due. Le due vittime – Massimiliano Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, 19 anni, e il superstite Gregorio Signorelli – si erano introdotti nella proprietà nel 2020, quando furono sorpresi dai due custodi, imputati nel processo, che hanno reagito all’intrusione sparando alcuni colpi di fucile. Non sul momento, ma mentre i tre si stavano già dando alla fuga, allontanandosi.