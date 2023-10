Omicidio ex poliziotto a Furci Siculo. Si costituisce in caserma l’autore

Si è costituito il presunto autore dell’omicidio avvenuto oggi pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo, centro in provincia di Messina. Si tratterebbe di un commerciante della zona che si è presentato subito dopo presso la stazione dei carabinieri di Roccalumera. La vittima è Giuseppe Catania, 63 anni, poliziotto in pensione, raggiunto da diversi colpi di fucile. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri l’omicidio non sarebbe da ricondurre all’attività di poliziotto della vittima ma a questioni private, vicende sulle quali stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura di Messina.