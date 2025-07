Aci Castello, occupazione abusiva del chiosco sul lungomare: sequestrati ombrelloni e tavoli

Occupazione abusiva di un’area demaniale da parte di un chiosco sul lungomare di Aci Castello, in provincia di Catania. È quanto è stato accertato nella frazione marinara durante un’attività di controllo congiunta tra il nucleo operativo di polizia ambientale della guardia costiera e la polizia di Catania. Il titolare del chiosco è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’occupazione non autorizzata di circa 20 metri quadrati di suolo demaniale. Al termine delle operazioni di verifica, sono stati posti sotto sequestro ombrelloni, tavoli e sedie utilizzati per l’occupazione dell’area demaniale.