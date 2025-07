Catania, via al nuovo parcheggio multipiano in via Sturzo: ospiterà 300 veicoli

Foto di Comune di Catania

La giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato lo schema di convenzione con cui viene affidata all’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) la realizzazione di un parcheggio multipiano nell’area oggi occupata dal parcheggio a raso di via Luigi Sturzo. Il progetto, dal valore complessivo di 6,5 milioni di euro, sarà finanziato con fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Siciliana. La nuova struttura potrà ospitare circa 300 veicoli, triplicando la disponibilità attuale.

La gestione dell’opera sarà interamente affidata all’AMTS, società in house del Comune, che si occuperà della progettazione, dell’appalto, del monitoraggio dei lavori e della successiva gestione del parcheggio come parte integrante dei servizi pubblici di sosta e mobilità urbana. «Il nuovo parcheggio multipiano – ha dichiarato il sindaco Trantino – rappresenta un passo importante nella riorganizzazione della mobilità cittadina. L’attuale area non è più adeguata alle esigenze di una città moderna. Con questo progetto vogliamo recuperare e valorizzare spazi urbani, migliorando il decoro e offrendo valide alternative all’uso dell’auto in centro».

L’assessore ai Lavori pubblici e alle Politiche comunitarie Sergio Parisi ha evidenziato l’importanza strategica dell’intervento: «La sinergia tra Comune e AMTS consente di accelerare i tempi e rispondere a una criticità storica con una soluzione moderna e sostenibile. Grazie ai fondi FSC possiamo puntare su infrastrutture in linea con gli standard europei di sostenibilità e coesione territoriale». L’iter amministrativo seguirà le procedure del sistema di gestione e controllo adottato dalla Regione per l’uso dei fondi comunitari. La progettazione esecutiva sarà pronta entro l’autunno, per bandire la gara entro la fine dell’anno. La direzione Politiche comunitarie e Fondi strutturali, guidata da Fabio Finocchiaro, vigilerà su tutte le fasi, mentre la realizzazione sarà affidata all’AMTS, presieduta da Salvo Vittorio.