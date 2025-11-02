Un altro spazio per i senzatetto a Catania: «Ricostruire legami di comunità»

02/11/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Si chiama Un altro spazio ed è un punto di riferimento – un nuovo dormitorio – per le persone senza dimora a Catania. La nuova struttura, già in funzione nel capoluogo etneo, si trova in via Stazzone, nel quartiere Cibali. Un luogo dedicato a chi vive in condizioni di grave marginalità sociale.

Il dormitorio a Catania per i senzatetto (con animali)

Il progetto del dormitorio a Catania per i senzatetto nasce con l’obiettivo di offrire accoglienza notturna, sostegno e dignità, con particolare attenzione a chi condivide la propria vita con animali di affezione, spesso esclusi dai percorsi di ospitalità tradizionali. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Programma operativo nazionale Metro Plus ed è promossa dal Comune di Catania con il coordinamento congiunto della direzione Politiche comunitarie e Servizi sociali.

Saranno inoltre garantiti la fornitura di pasti con menù equilibrati, servizi doccia e lavanderia, assistenza sanitaria e veterinaria di base, distribuzione di kit di prima accoglienza e vestiario. L’équipe del centro è composta da un coordinatore, un educatore, tre custodi notturni, un autista e due addetti alle pulizie, a garanzia di una presenza costante e di un accompagnamento attento e personalizzato degli ospiti.

«Costruire legami comunitari»

«L’apertura del nuovo centro – ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino – consolida il sistema cittadino di accoglienza e inclusione, andando ben oltre la logica del semplice dormitorio. In coerenza con la strategia dei servizi sociali che pone al centro la persona senza fissa dimora e il suo percorso di reinserimento nella comunità. Attraverso interventi multidisciplinari – ha sottolineato il primo cittadino – per le persone senza fissa dimora L’obiettivo, infatti, è quello di costruire percorsi individuali di accompagnamento verso l’autonomia, favorendo la partecipazione attiva e la ricostruzione dei legami comunitari».

La struttura di accoglienza notturna di via Stazzone sarà affiancata a breve dal polo diurno, in apertura tra un mese nella zona dell’Angelo Custode-San Cristoforo di Catania. Una realtà che completerà il sistema di accoglienza offrendo attività di socializzazione, orientamento, formazione e reinserimento sociale. In collaborazione con i servizi comunali, il terzo settore e le organizzazioni di volontariato.

Dall’accoglienza alla coesione sociale

«Con questo progetto – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Bruno Brucchieri – Catania compie un passo avanti nel modo di intendere l’accoglienza. Non solo un letto e un pasto, ma un luogo che restituisce dignità e fiducia a chi vive ai margini. Il Comune – ha aggiunto l’assessore – sta investendo in un modello di inclusione reale dei senza fissa dimora. Capace di unire attenzione, professionalità e umanità. Rappresenta un esempio concreto – ha concluso – di solidarietà che diventa strumento di rinascita e coesione sociale».

Le due strutture, una volta attive entrambe, garantiranno infatti un sistema integrato di servizi a bassa soglia e di pronto intervento. Accoglienza e orientamento ai servizi pubblici e territoriali, trasporto gratuito tra il polo notturno di via Stazzone e la ex Biblioteca Alberto Sordi di via Plaia. La sede del polo diurno, dove sono in corso gli ultimi lavori di allestimento, anche per consentire di svolgere nel centro attività ludiche, laboratoriali e culturali aperte alla cittadinanza.

Sempre sul fronte dell’accoglienza dei senza fissa dimora, l’amministrazione comunale di Catania – in qualità di capofila del distretto socio sanitario 16 – ha pubblicato un altro bando. La scadenza per le domande è prevista per il 16 novembre. Un bando per selezionare un’organizzazione del terzo settore con cui redigere la coprogettazione per l’attuazione di interventi integrati volti a garantire inclusione sociale a persone in condizione di grave marginalità. In particolare, l’intervento finanziato per 497mila euro con fondi nazionali per il contrasto alla povertà, ha lo scopo di assicurare accoglienza notturna e sostegno materiale ai senza dimora. Attraverso un ulteriore servizio di pronto intervento sociale dotato di 50 posti letto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
Leggi la notizia

Si chiama Un altro spazio ed è un punto di riferimento – un nuovo dormitorio – per le persone senza dimora a Catania. La nuova struttura, già in funzione nel capoluogo etneo, si trova in via Stazzone, nel quartiere Cibali. Un luogo dedicato a chi vive in condizioni di grave marginalità sociale. Il dormitorio a […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]