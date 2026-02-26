Autorizzato il collegamento tra le due cabine primarie di Sortino e Lentini, nel Siracusano, a opera di Terna. La società che gestisce la rete elettrica italiana ha pubblicato, dopo il via libera della Regione Siciliana, l’avviso con le particelle catastali potenzialmente interessate dall’intervento. In un’intervento da circa 18 milioni di euro totali per il potenziamento della rete elettrica dell’area. Attraverso due nuovi elettrodotti in cavo, lunghi in totale 6 chilometri, tra i Comuni di Sortino, Melilli e Carlentini. A formare, con i due nodi primari di Sortino e Lentini, la linea Pantano-Melilli che consentirà la successiva demolizione di circa 50 chilometri di linee aeree nei Comuni di Catania, Melilli, Augusta, Carlentini e Priolo Gargallo. Liberando circa 145 ettari di territorio.

Le opere fanno parte del più ampio progetto sulla direttrice Paternò-Pantano-Priolo, entrata in esercizio nel 2025. L’infrastruttura si estende per 63 chilometri tra le province di Catania e di Siracusa, sostituendosi – alla fine dei lavori – a 155 chilometri di attuali linee aeree e circa 400 tralicci. I cittadini potranno consultare le aree coinvolte dai nuovi lavori nel Siracusano presso gli uffici della Regione e dei Comuni coinvolti, oppure online. Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso alla Regione Siciliana e, per conoscenza, a Terna.