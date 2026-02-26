Due nuovi elettrodotti nel Siracusano, approvati i lavori di Terna da Sortino a Lentini

26/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Autorizzato il collegamento tra le due cabine primarie di Sortino e Lentini, nel Siracusano, a opera di Terna. La società che gestisce la rete elettrica italiana ha pubblicato, dopo il via libera della Regione Siciliana, l’avviso con le particelle catastali potenzialmente interessate dall’intervento. In un’intervento da circa 18 milioni di euro totali per il potenziamento della rete elettrica dell’area. Attraverso due nuovi elettrodotti in cavo, lunghi in totale 6 chilometri, tra i Comuni di Sortino, Melilli e Carlentini. A formare, con i due nodi primari di Sortino e Lentini, la linea Pantano-Melilli che consentirà la successiva demolizione di circa 50 chilometri di linee aeree nei Comuni di Catania, Melilli, Augusta, Carlentini e Priolo Gargallo. Liberando circa 145 ettari di territorio.

Le opere fanno parte del più ampio progetto sulla direttrice Paternò-Pantano-Priolo, entrata in esercizio nel 2025. L’infrastruttura si estende per 63 chilometri tra le province di Catania e di Siracusa, sostituendosi – alla fine dei lavori – a 155 chilometri di attuali linee aeree e circa 400 tralicci. I cittadini potranno consultare le aree coinvolte dai nuovi lavori nel Siracusano presso gli uffici della Regione e dei Comuni coinvolti, oppure online. Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso alla Regione Siciliana e, per conoscenza, a Terna.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze