Nuove rotte da Comiso: dal 2026 collegamenti con tre città italiane

22/10/2025

Nuove rotte in partenza da Comiso a partire da marzo 2026, con voli speciali già in occasione delle festività natalizie. L’annuncio arriva dal Libero consorzio comunale di Ragusa. L’aeroporto di Comiso amplierà i collegamenti nazionali con tre nuove rotte: Comiso–Verona, operata da Volotea, e Comiso–Torino e Comiso–Bologna, entrambe affidate ad AeroItalia, tutte con due frequenze settimanali.

Previsti voli speciali nel periodo di Natale

Le nuove tratte entreranno in funzione con l’inizio della stagione estiva 2026, ma AeroItalia anticiperà i collegamenti con voli speciali natalizi: su Bologna dal 20 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, e su Torino dal 5 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, con biglietti saranno presto in vendita. «Queste nuove rotte – ha dichiarato la presidente Maria Rita Schembari – sono il frutto del lavoro incessante del Libero consorzio comunale di Ragusa per valorizzare l’aeroporto di Comiso, una risorsa strategica per l’intero territorio. L’obiettivo è garantire un servizio stabile e di qualità, migliorando la mobilità dei cittadini e i collegamenti con le principali città italiane». Schembari ha ringraziato i dodici Comuni per il sostegno e gli uffici guidati da Carlo Sinatra per la gestione dei bandi che hanno portato a questo risultato.

