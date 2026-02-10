Foto generata con IA

Nuova ondata di maltempo, ancora burrasche e pioggia su isole maggiori e Centro-Sud

10/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

É in arrivo una nuova ondata di maltempo che porterà ancora una volta mareggiate, venti di burrasca e tanta pioggia sul versante Tirrenico e isole maggiori. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che fino a giovedì 12 febbraio saremo investiti da una nuova perturbazione atlantica carica di umidità. «Da domani – afferma – i venti di burrasca colpiranno in particolare la Sardegna e la Sicilia con mare grosso e mareggiate intense lungo le coste esposte».

La tregua apparente di venerdì

Il versante tirrenico continuerà a ricevere piogge abbondanti specie tra Campania e Calabria tirrenica. Venerdì sarà caratterizzato da una tregua apparente mentre per il weekend di San Valentino un flusso di aria gelida porterà tanta neve soprattutto in Valle d’Aosta. Il crollo termico sarà verticale: la pioggia si trasformerà in neve fin da subito al Nord e, nella giornata di domenica 15, i fiocchi bianchi raggiungeranno anche il Centro-Sud fino a bassa quota.

