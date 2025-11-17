Rimpasto doveva essere e rimpasto è stato: il sindaco di Catania Enrico Trantino ha varato la nuova giunta comunale del capoluogo etneo. Oggi, in municipio, il giuramento dei nuovi assessori. Si tratta di Daniele Bottino, Carmelo Coppolino, Luca Sangiorgio e Serena Spoto. Il primo cittadino ha sottolineato, attraverso una nota inviata alla stampa, come «il riassetto dell’esecutivo rappresenta un passaggio naturale per affrontare con rinnovato slancio la seconda fase dell’azione politica e amministrativa». Trantino ha evidenziato pure come siano stati chiamarti a fare parte della giunta «consiglieri che hanno ricevuto un ampio consenso popolare e professionisti affermati, in grado di apportare un contributo qualificato al processo di rilancio e trasformazione della città».

Daniele Bottino, recordman di voti ed ex capogruppo con Bianco

Tra i volti nuovi della nuova giunta di Catania c’è Daniele Bottino. Con quasi 2400 voti è stato il consigliere comunale più votato alle ultime elezioni amministrative. Bottino si è candidato con la lista di Fratelli d’italia ma nel suo passato c’è anche un passaggio politico in direzione centrosinistra. Nel 2013 è stato eletto in municipio con la lista il Megafono, all’epoca movimento dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta. Nel 2018 Bottino è il capogruppo della lista Con Bianco per Catania, riferimento dell’ex sindaco ed ex ministro Enzo Bianco. Nel 2020 il passaggio con Diventerà Bellissima, movimento dell’ex governatore Nello Musumeci. A Bottino il sindaco ha assegnato le seguenti deleghe: Servizi demografici e Decentramento, Protezione civile e dissesto idrogeologico, Patrimonio e rapporti con il Consiglio comunale.

Carmelo Coppolino: nuovo assessore alla Polizia municipale

Deleghe cruciali per l’ex consigliere comunale Carmelo Coppolino. Per il radiologo e imprenditore il sindaco ha scelto Polizia municipale e Viabilità. Coppolino non è un volto nuovo in municipio. Dal 2008 al 2013 è stato presidente della prima municipalità. Nel 2013 si era candidato a sostegno di Raffaele Stancanelli con la lista Grande Catania, raccogliendo 862 voti. Primo dei non eletti subentrò a Mario Chisari dopo le dimissioni di quest’ultimo. Dodici mesi dopo entra a fare parte del gruppo Catania Futura, all’epoca riferimento del politico Nicola D’Agostino – oggi deputato Ars di Forza Italia – e dell’imprenditore e attuale presidente di Sac Nico Torrisi. Con lo stesso movimento Coppolino si candida alle elezioni regionali del 2017, a sostegno del candidato governatore Fabrizio Micari.

Serena Spoto, ex presidente Multiservizi

Serena Spoto guiderà l’assessorato ai Servizi sociali, Inclusione sociale e Famiglia. Consigliera comunale autonomista, Spoto è stata presidente della partecipata Multiservizi oltre a rivestire un ruolo nel consiglio d’amministrazione di Amts, la società che si occupa di trasporto pubblico e parcheggi nel capoluogo etneo. Avvocata penalista presso lo studio associato Trantino, Spoto nel 2018 è stata candidata al consiglio comunale di Gravina di Catania con Energia per Gravina. Una delle liste a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Santi Porto. Nel 2013 aveva già tentato la corsa a uno scranno nel civico consesso con la lista del Popolo delle Libertà – Berlusconi presidente a sostegno del candidato sindaco Domenico Rapisarda.

Luca Sangiorgio, notaio ed ex consigliere comunale

A completare i volti nuovi in giunta ci pensa Luca Sangiorgio, notaio ed ex consigliere comunale. Per quest’ultimo il sindaco Trantino ha scelto Urbanistica, Mobilità, Decoro urbano e i rapporti con l’Università. Proprio l’urbanistica è uno degli assessorati di maggiore spessore ed è lo stesso che ha guidato Trantino quando come primo cittadino c’era Salvo Pogliese. Nel 2018 Sangiorgio si candidò proprio a sostegno del sindaco Salvo Pogliese. Nella lista Una scelta d’amore per Catania raccolse 711 voti arrivando terzo. Sangiorgio attualmente è coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.

La distribuzione delle deleghe nella nuova giunta a Catania

Massimo Pesce assume Ambiente ed Ecologia. Luca Sangiorgio segue Urbanistica, Mobilità, Decoro urbano e i rapporti con l’Università. Giovanni Petralia avrà competenza su Manutenzioni, Autoparco, Parchi e verde pubblico, Servizi cimiteriali. Giuseppe Marletta si occuperà di Bilancio e Partecipate. Andrea Guzzardi seguirà Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Agricoltura, Mare e Pesca. Giuseppe Musumeci avrà le Attività produttive. Carmelo Coppolino assume Polizia municipale e Viabilità. Serena Spoto guiderà Servizi sociali, Inclusione sociale e Famiglia. Daniele Bottino avrà Servizi demografici e Decentramento, Protezione civile e dissesto idrogeologico, Patrimonio e rapporti con il Consiglio. Viviana Lombardo assume sempre Personale, Servizi informatici e Digitalizzazione, Pari opportunità, Politiche giovanili e Beni confiscati. Le deleghe non espressamente assegnate restano in capo al sindaco.