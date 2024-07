Tre chili di marijuana e tre piante di cannabis: 41enne arrestato nel Catanese

Foto di JR Byron da Pixabay

Oltre tre chili di marijuana e tre piante di cannabis. A Nunziata – frazione di Mascali, in provincia di Catania – un 41enne è stato arrestato dai carabinieri: le accuse sono detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. La droga è stata trovata nel bagagliaio di una vecchia automobile che l’uomo teneva in garage; poco distante dalla macchina c’erano le piante. L’accusa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è motivata dal fatto che, per evitare la perquisizione, l’uomo avrebbe più volte strattonato i militari. Ora il 41enne si trova nel carcere catanese di piazza Lanza.