Catania: resta a piedi con lo scooter, la polizia lo aiuta ma scopre che è uno spacciatore

Resta a piedi con lo scooter e viene aiutato dalla polizia, che però trova la droga sotto il sellino. A Catania un 59enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo sarebbe stato visto da alcuni agenti di polizia tra via Ingegnere e via Passo Gravina, mentre avrebbe cercato – senza riuscirci – di far ripartire lo scooter. I poliziotti si sarebbero fermati per aiutarlo, ma l’uomo si sarebbe innervosito per la loro presenza. Per questo motivo gli agenti avrebbero deciso di perquisire lo scooter e sotto il sellino avrebbero trovato 18 bustine di marijuana.

A quel punto il 59enne avrebbe lanciato lo scooter contro gli agenti e tentato la fuga a piedi, tra le auto incolonnate per il traffico; dopo poco, però, sarebbe stato raggiunto e bloccato nel garage di un condominio della vicina via Etnea, nel quale avrebbe cercato rifugio. Successivamente la polizia avrebbe perquisito l’abitazione dell’uomo e avrebbe trovato altre sette bustine di marijuana e del materiale per il confezionamento di dosi di droga. Il 59enne – che ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti – è stato arrestato. Lo scooter, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato invece sottoposto a sequestro penale.