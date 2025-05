Incidente alle Frecce Tricolori a Pantelleria, pilota in ospedale. Contatto durante manovra acrobatica

L’open day del distaccamento aeroportuale di Pantelleria dell’Aeronautica Militare, pensato come una giornata di festa, si è trasformato in un momento di tensione a causa di un incidente avvenuto durante l’esibizione delle Frecce Tricolori. Durante una delle manovre acrobatiche, tre velivoli si sono urtati: due si sarebbero toccati in volo e un terzo è rimasto coinvolto. Nonostante il contatto, i piloti sono riusciti a far atterrare gli aerei senza che precipitassero. Uno dei jet ha concluso la manovra su un pendio erboso a causa di un guasto al ruotino anteriore.

Il pilota, Luca Battistoni, 32 anni, ha riportato traumi lievi alle ginocchia ed è stato trasportato in ospedale. I velivoli coinvolti erano MB-339A PAN, un modello usato dalle Frecce Tricolori per le dimostrazioni grazie al sistema fumogeno integrato. L’Aeronautica ha spiegato che una manovra non eseguita correttamente ha causato un’anomala separazione della formazione durante il cosiddetto cardiode, costringendo all’interruzione del programma.

Quattro aerei, appartenenti alla sezione chiamata rombetto, si sono separati e tre hanno proseguito l’atterraggio su Pantelleria, mentre gli altri sono rientrati a Trapani. Solo uno è uscito di pista a causa del problema tecnico; il pilota è rimasto illeso. Il momento critico è stato documentato in un video pubblicato sui social, dove si vede chiaramente il contatto tra i jet durante una manovra rovesciata. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha dichiarato che la giornata, nata con spirito celebrativo, si è conclusa con apprensione, ma ha voluto esprimere vicinanza all’Aeronautica per l’evento imprevisto. Ha aggiunto che lo scalo è stato riaperto poco dopo e che solo l’analisi delle scatole nere potrà chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(Video di Pantelleria Experience)