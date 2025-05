Nubifragio nel palermitano, donna salvata a Trabia dai carabinieri

Attimi di apprensione per una donna a Trabia, in provincia di Palermo, soccorsa dai carabinieri dopo essere rimasta bloccata con l’auto quasi completamente sommersa dall’acqua in un sottopasso a seguito delle abbondanti piogge nel corso della giornata. Uno dei due militari giunti sul posto si è gettato in acqua mettendo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante.