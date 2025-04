Novanta migranti sono stati salvati stanotte nel Mediterraneo

Foto X Sea Watch Italy

Sono state salvate 90 persone stanotte nel Mediterraneo, che si trovavano a bordo di una imbarcazione di fortuna e, quindi, in pericolo. Ad avvertire la guardia costiera della presenza in mare di questi migranti è stata Alarm Phone, il servizio di emergenza per migranti in difficoltà nel Mediterraneo. «Dopo oltre 20 email inviate alla guardia costiera italiana e 24 ore dopo il nostro primo avviso – spiegano dalla rete di attivisti – sono state finalmente preso in carico le persone in difficoltà. Siamo immensamente sollevati e lieti che le persone stiano bene, poiché il ritardo nell’assistenza avrebbe potuto avere conseguenze diverse».