Noto, si presenta all’ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla gamba

Agguato a colpi d’arma da fuoco a Noto (Siracusa), dove un uomo è stato ferito a una gamba. La vittima, 48 anni, si è presentata all’ospedale Trigona di Noto per farsi curare. I medici si sono resi conto della natura della lesione che, per fortuna, non si è rivelata molto grave, tanto che non è stato necessario il ricovero.

Sull’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, indagano i carabinieri della compagnia di Noto. Le attenzioni sono concentrate sulla vittima; si scava nella sua vita privata e professionale. Risale a un mese e mezzo fa un altro episodio di violenza a Noto, dove un 48enne di Ispica ha sparato contro un giovane ed è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. L’indagato, con precedenti penali, avrebbe voluto uccidere l’ex fidanzato della figlia dopo che i giovani, nel primo pomeriggio, avevano litigato.