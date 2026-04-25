Due persone che viaggiavano su una barca da diporto andata a fuoco sono state salvate dalla guardia costiera di Siracusa al largo di Noto. Sul posto, oltre ad una motovedetta della Capitaneria di porto, è giunta anche un’unità della guardia di finanza.

La barca a fuoco e i soccorsi

Le due persone a bordo sono state tratte in salvo tramite un altro natante che si trovava nella zona e accompagnate per accertamenti presso al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola. L’imbarcazione, totalmente avvolta dalle fiamme, si è inabissata poco dopo.