Noto, prende fuoco una barca al largo. Salvate due persone

25/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due persone che viaggiavano su una barca da diporto andata a fuoco sono state salvate dalla guardia costiera di Siracusa al largo di Noto. Sul posto, oltre ad una motovedetta della Capitaneria di porto, è giunta anche un’unità della guardia di finanza.

La barca a fuoco e i soccorsi

Le due persone a bordo sono state tratte in salvo tramite un altro natante che si trovava nella zona e accompagnate per accertamenti presso al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola. L’imbarcazione, totalmente avvolta dalle fiamme, si è inabissata poco dopo. 

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