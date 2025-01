Noto, dieci arresti per spaccio, estorsione e minaccia

Blitz antidroga della polizia a Noto, in provincia di Siracusa. Dieci le persone arrestate: cinque sono finite in carcere e altrettante ai domiciliari. I reati ipotizzati nell’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Siracusa sono, a vario titolo: detenzione di droga ai fini di spaccio, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizionamento.

A quattro indagati, già detenuti per altri motivi, l’ordinanza è stata notificata in carcere. Per un undicesimo indagato è stato disposto l’obbligo di dimora. L’indagine che ha portato agli arresti di oggi è stata avviata dal commissariato di Noto nel 2023.