Noleggio a lungo termine e assicurazione: chi paga gli incidenti?

«Viaggiare senza pensieri», compresi quelli sulla sicurezza. Di chi guida e degli altri. Il mantra di SudRent, l’agenzia Arval con sede in Catania (statale Primosole 80B), si applica anche a una delle preoccupazioni principali dei guidatori: l’assicurazione. Il costo che, più di altri, fa lievitare la spesa per la manutenzione di un’auto in caso di acquisto diretto, risparmiando invece con il noleggio a lungo termine. Una scelta che consente anche di non dover pensare a scadenze e burocrazia in caso di sinistri: alla gestione della pratica, infatti, penserà SudRent. Con soluzioni su misura, studiate dal proprio consulente, e la serenità di una polizza Kasko sempre inclusa.

Cosa succede in caso di sinistro

Quando si decide di risparmiare scegliendo un’auto in noleggio a lungo termine, uno dei dubbi fondamentali è: chi paga nel caso di un sinistro? La buona notizia è che Sudrent ha pensato anche a questo, con una polizza Kasko sempre inclusa in tutti i contratti, con franchige di diversi livelli che permettono di affrontare ogni imprevisto, anche quelli provocati dallo stesso guidatore – come i graffi sulla fiancata per una manovra errata – o eventuali atti vandalici. Compresi guai ben più costosi. Immaginiamo ad esempio di viaggiare a bordo della nostra auto a noleggio e di rimanere purtroppo coinvolti in un incidente, con danni da migliaia di euro. A pagare ci penserà l’assicurazione. La nostra partecipazione alle spese sarà solo di qualche centinaio di euro: una quota fissa decisa in fase di contratto.

Una copertura prudente e trasparente

Per legge, qualunque mezzo viaggi su strada deve essere in regola con l’Rca, la Responsabilità Civile Autoveicoli, che copre i danni provocati dal guidatore a terzi: sia cose che persone, a bordo con noi o per strada. Dal banale urto dello specchietto di un’altra auto in sosta al nostro amico che si fa male durante un tamponamento di cui abbiamo la colpa. Ma per i più previdenti, è bene sapere che con SudRent, oltre alla Kasko,sono sempre incluse pure le polizze per i cristalli, il furto e la Pai (la Polizza Assicurativa Integrata) che risarcisce anche i danni al guidatore. Oltre all’assistenza stradale 24 ore su 24 e il supporto tecnico.

I vantaggi per le flotte aziendali

Mettere a disposizione dei propri dipendenti delle auto a noleggio a lungo termine, anziché di proprietà dell’azienda, ha diversi vantaggi non solo come risparmio di tempo e di denaro. Una flotta aziendale a nolo, infatti, permette anche di evitare scocciature nel caso di incidenti, grandi e piccoli. Prendiamo il caso in cui un lavoratore dovesse provocare un sinistro con un’auto di proprietà dell’azienda: a quel punto potrebbe aprirsi una controversia per stabilire chi deve pagare i danni. Se il dipendente alla guida, magari imprudente, o la società che è titolare del mezzo, che si trova a dover affrontare una spesa imprevista e, spesso, dal conto salato. Con il noleggio a lungo termine, invece, e le garanzie estese incluse nei contratti di Sudrent, il problema viene superato da franchigie trasparenti, sostenibili e fissate già in sede di contratto.

