Flotta aziendale con il noleggio a lungo termine: un risparmio di tempo e denaro. Ecco tutti i vantaggi

Se c’è una cosa che non si può comprare, è il tempo. Lo sanno bene gli imprenditori, spesso alle prese con la burocrazia e la risoluzione dei problemi, che lasciano poco spazio allo sviluppo delle proprie attività. Una di queste preoccupazioni, però, ha una soluzione facile: si tratta della flotta auto aziendali, gestibile risparmiando tempo e denaro con la scelta del noleggio a lungo termine. Un modo per avere minori costi, nessun pensiero di gestione delle vetture e una continuità di mobilità a prova di imprevisti. Senza considerare il vantaggio delle agevolazioni fiscali secondo la normativa vigente e la possibilità di costruire una car list di vetture aziendali sulle esigenze della propria realtà professionale, con i consulenti di SUD RENT, l’Agenzia Arval con sede in Catania (statale Primosole 80 B).

Perché si risparmia denaro

Che si tratti di una piccola azienda con pochi dipendenti o di una grande realtà, l’acquisto di auto per uso aziendale comporta un maggior impiego di risorse finanziarie e, come per i privati, è economicamente svantaggioso anche sul lungo periodo, tra polizze assicurative e manutenzioni ordinarie e straordinarie. Senza considerare la svalutazione di anno in anno delle vetture acquistate. Con il noleggio a lungo termine è invece possibile pianificare l’esatta spesa mensile per la propria flotta aziendale, tarandone chilometri e garanzie accessorie in base alle esigenze. Senza sorprese di costi extra.

Perché si risparmia tempo

Avere un’auto di proprietà comporta un impegno costante: quello di stare dietro alle scadenze di imposte, obblighi di manutenzione, rinnovi assicurativi, pratiche per piccoli e grandi incidenti, riparazioni. Se le auto sono più di una – e guidate anche da persone diverse -, come nel caso di una flotta aziendale, significa dover moltiplicare il tempo e denaro. Con il noleggio a lungo termine, invece, tutto questo è incluso nel contratto: dalla polizza assicurativa alla gestione delle pratiche, passando per la manutenzione. Non ci si dovrà neanche ricordare di pagare il bollo auto in tempo per la scadenza: a farlo ci penserà direttamente SudRent insieme ad Arval addebitandone il costo direttamente sul conto del cliente. Oltre al vantaggio dell’assistenza stradale continua e dell’eventuale vettura sostitutiva, se prevista dal contratto. Per «viaggiare senza pensieri», ma anche per programmare il proprio lavoro con serenità e sicurezza.

Le agevolazioni fiscali

Un ultimo vantaggio di una flotta aziendale a noleggio è poi la possibilità di dedurre i canoni di noleggio del veicolo e detrarne l’Iva in base al tipo di utilizzo e di vettura, secondo le normative vigenti.

