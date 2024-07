Il potere dell’app, la mossa del cestino, il colpo del calendario, lo scudo del numero verde e la forza del centro di raccolta. Sono questi i superpoteri che Kalat Ambiente Srr fornisce a tutti i cittadini per arrivare all’obiettivo di una corretta modalità di conferimento dei rifiuti e di decoro ambientale. «Supereroi da prendere a modello come esempio di buone pratiche e antieroi i cui comportamenti scorretti sull’abbandono dei rifiuti, che generano mostruosità per l’ambiente, sono da stigmatizzare». Così diventa a fumetti la campagna di sensibilizzazione dell’ente che si occupa di pianificazione, programmazione e affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Calatino.

Un progetto in continuità con quello dello scorso anno, la Super raccolta differenziata, che punta non solo alla quantità ma soprattutto alla qualità della suddivisione dei rifiuti per un riciclo corretto delle diverse frazioni: organico, carta e cartone, vetro, plastica e metalli. L’app, il calendario di raccolta, i cestini urbani, il numero verde gratuito e i centri di raccolta sono gli strumenti che permettono a giovani e adulti di diventare supereroi dell’ambiente in grado di trasformare i rifiuti in risorse. Nessuna magia, solo impegno e rispetto con un atteggiamento contrapposto a quello dei mostri cattivi che sporcano le città e inquinano la natura.

«La corretta raccolta differenziata è l’arma vincente». Non ci sono dubbi per Kalat Ambiente Srr che, con la sua eroina, sferra il colpo del calendario: strumento utile per separare correttamente i rifiuti ed esporli nei giorni indicati. Arriva poi la forza del centro di raccolta comunale dove è possibile conferire i rifiuti. Dagli ingombranti agli indumenti usati, passando per gli olii esausti e i Raee (ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). La mossa del cestino è invece quello che serve per fare in modo che i rifiuti più comuni (sigarette, bottiglie, cartacce, scontrini, gomme da masticare) non finiscano abbandonati lungo i marciapiedi, per strada o nelle piazze delle città e dei paesi. Il loro posto sono i cestiti per le vie del Calatino.

Per difendersi dagli sporcaccioni c’è invece lo scudo del numero verde: utile per segnalare l’abbandono di rifiuti nel centro delle città, in periferia e nelle campagne; ma anche richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti da conferire nel centro di raccolta o semplicemente per avere informazioni. Stesso superpotere dell’app da cui è possibile, per esempio, inoltrare delle segnalazioni, individuare il centro di raccolta comunale più vicino a casa, prenotare un ritiro al domicilio, visionare i calendari dei giorni di raccolta e reperire informazioni pratiche sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati con tanto di dizionario del rifiuto.