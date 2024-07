«È stata una serata da cui le relazioni sono venute fuori fortificate». In un settore dai rapporti troppo spesso mordi e fuggi, l’obiettivo di Remax City Home era proprio prendersi del tempo per celebrare, ringraziare e conoscersi meglio. A spiegarlo è Giuseppe Magrì, broker titolare della realtà immobiliare con otto uffici e 150 consulenti tra Catania, Messina e Siracusa, dopo la riunione semestrale del gruppo, seguita da una festa che ha visto degli invitati d’eccezione: i clienti degli ultimi due anni. «Un modo per rafforzare i rapporti già consolidati durante le trattative e che non volevamo terminassero con una fredda firma su un atto – spiega Magrì – Abbiamo, invece, pensato a un momento per ringraziarli tramite la condivisione». Di cibo, musica e divertimento, a Capomulini.

Un’occasione utile anche a rinsaldare il legame con i professionisti che ruotano attorno al lavoro degli agenti di Remax City Home: dagli avvocati ai notai, dagli ingegneri ai geometri. Figure di cui l’agenzia è sempre alla ricerca, insieme a professionisti di altri settori strategici come quello tecnologico e di marketing. Nell’ottica di uno studio associato in cui il lavoro di gruppo diventi stimolo, opportunità e contenimento dei costi per il singolo. Una squadra che, in questi primi sei mesi del 2024, ha ricevuto 14mila chiamate, soprattutto da parte di chi cerca casa. Contatti e richieste d’aiuto a cui Remax City Home punta a rispondere nel più breve tempo possibile, anche grazie all’aiuto della tecnologia con appositi software, per trasmettere la qualità e l’affidabilità del servizio.