Il marchio QS ci dice se gli alimenti che compriamo sono sicuri e di alta qualità

Com’è noto, è dalla qualità del cibo che mangiamo che dipende la nostra salute: il filosofo tedesco Feuerbach diceva «siamo quello che mangiamo». Per questo le questioni intorno al cibo dovrebbero interessarci molto – forse più di quanto non succeda – oltre le questioni relative al gusto e ai sapori che ci attraggono. Per questo è importante sapere da dove viene il cibo, com’è stato prodotto, cos’hanno mangiato gli animali da cui viene, tracciare la filiera. E c’è una certificazione – il marchio QS – che garantisce che i prodotti alimentari che compriamo sono davvero di alta qualità e sicuri. Per avere cibo buono e salutare è fondamentale, prima di tutto, garantire che gli animali vivano in condizioni che promuovono il loro benessere; questo significa che le pratiche di allevamento devono andare oltre i requisiti minimi previsti dalla legge, potendo offrire così agli animali un ambiente più confortevole e sano.

Quando su un prodotto compare il marchio QS vuol dire che quel prodotto ha superato controlli molto rigorosi. Per assegnarlo, esperti indipendenti verificano che ogni fase della produzione rispetti delle norme molto precise: questo dà la certezza che stiamo acquistando un prodotto di cui possiamo fidarci e per il quale non dobbiamo temere. Secondo quanto previsto dal disciplinare della filiera suina dei prodotti certificati QS, infatti, i prodotti con questo marchio sono tracciabili; questo vuol dire che possiamo conoscere tutta la loro storia, da dove provengono e come sono stati realizzati. Ogni fase della produzione della carne, in accordo alla norma UNI EN ISO 22005:2008, è rigorosamente monitorata.

Per ottenere il marchio QS i suini devono essere allevati secondo standard elevati, con particolare attenzione al benessere dell’animale e dell’ambiente. In questo senso l’alimentazione è controllata e composta da ingredienti selezionati, così da poter assicurare carni di alta qualità. Ai suini alimentati secondo le norme QS vengono dati solo mangimi di qualità e a base di mais, orzo, soia, favino, pisello proteico, cece, carruba e crusca, ma anche vitamine, lieviti, sostanze minerali, oli vegetali e sansa di oliva, un ingrediente che migliora la qualità della carne. Un impegno giornaliero, da parte dei produttori, come quello messo in campo dall’azienda capofila in Sicilia: il salumificio Mulinello, appunto certificato QS Sicilia, che dal centro dell’Isola, a Enna, intendere dare il suo contributo all’informazione verso i consumatori.

L’azienda, da più di quarant’anni, alleva suini con un metodo dalle precise caratteristiche: il benessere fisico e psicologico degli animali (allevati allo stato brado o semi-brado), il controllo e la supervisione costanti, in uno stabilimento moderno ed efficiente anche dal punto di vista energetico, con gli impianti fotovoltaici e le ridotte emissioni. Qualità e informazioni che Mulinello e gli altri partner hanno ritenuto indispensabili da condividere con i consumatori, per un’alimentazione consapevole. Per questo il marchio QS ci assicura che stiamo mangiando prodotti di alta qualità e fatti con cura, che rispettano gli animali, l’ambiente e anche la nostra salute.