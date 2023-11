Auto, acquisto o noleggio a lungo termine: la guida alla scelta

Che sia la scelta della prima auto o il desiderio di cambiare, decidere quale mezzo ci accompagnerà nelle nostre giornate non è mai semplice. Decidere di effettuare l’acquisto di una vettura direttamente presso una concessionaria prevede un significativo impiego di tempo. Eppure un metodo per risparmiare tempo e denaro – c’è: il noleggio a lungo termine, un settore in crescita negli ultimi anni, non solo per le aziende ma anche sempre più per i privati, scelta che ci consentirà di usufruire dell’assistenza completa di un consulente per tutta la durata del noleggio. «Viaggiare senza pensieri», preoccupandosi solo di guidare, come ripetono spesso da SudRent, l’agenzia Arval con sede in Catania (statale Primosole 80 B). A trainare il mercato sono le imprese, che scelgono sempre più spesso il noleggio delle auto aziendali per risparmiare denaro e, soprattutto, tempo di gestione di manutenzioni, assicurazioni e tanto altro. Ma lo scorso anno sono stati oltre 90mila i contratti firmati da privati che hanno optato per noleggiare la propria auto anziché acquistarla.

Il risparmio del noleggio in cifre

Immaginiamo di aver individuato un’automobile dal valore di circa 30mila euro. Il concessionario che la vende ci farà magari un piccolo sconto , raggiungendo una cifra a cui però andranno sommate spese come la tassa di proprietà, l’assicurazione completa, la manutenzione, il cambio periodico degli pneumatici e l’eventuale soccorso stradale per gli imprevisti. Voci che, in quattro anni, faranno lievitare la spesa totale dell’acquisto dell’auto e la sua periodica manutenzione ad oltre 40mila euro. Una cifra che diminuisce del 18-20 per cento circa con il noleggio a lungo termine, pur prevedendo le stesse garanzie considerate: dalla polizza Rca, incendio, furto e kasko a due cambi completi di pneumatici, inclusi nel canone. Con un risparmio di quasi cinquemila euro in quattro anni rispetto all’acquisto del mezzo. Ma non solo.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Oltre ai conti, c’è di più: la spensieratezza di guidare l’auto che ci piace, senza le preoccupazioni di gestirla. Una sensazione difficile da quantificare, ma di chiaro valore. Dalle revisioni allo sfortunato urto di uno specchietto, per gli anni della durata del contratto sarà la società di noleggio a occuparsi di tutti gli aspetti burocratici e gestionali, senza costi imprevisti. Senza la necessità di impiegare sul momento – e tutti insieme – i propri capitali, ma con un canone mensile fisso calcolato sulle proprie esigenze. E dopo tre o quattro anni? Con un’auto di proprietà, se si decidesse di venderla, si perderebbe parte del capitale investito, per effetto della svalutazione del mezzo sul mercato. La formula del noleggio a lungo termine ci consentirà invece di prolungare il nostro contratto in attesa di scegliere una nuova vettura o chiedere il riscatto della stessa o restituirla e, con la consulenza di Sud Rent, scegliere una nuova auto.

