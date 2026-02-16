Foto Governo

Arriverà mercoledì in Consiglio dei ministri il decreto su Niscemi, colpita dalla frana provocata dal ciclone Harry circa un mese fa. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nel Comune siciliano dopo un sopralluogo nella zona rossa. «Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono», ha dichiarato la premier, spiegando che per il solo Comune di Niscemi saranno stanziati 150 milioni di euro. La presidente si era recata già a Niscemi, per una visita lampo, lo scorso 28 gennaio.

Frana a Niscemi, Meloni annuncia la nomina di un commissario

Il provvedimento prevede anche la nomina di un commissario straordinario, Fabio Ciciliano capo del dipartimento della Protezione civile, che avrà il compito di emanare le ordinanze necessarie. «Ciciliano sarà commissario e dovrà fare le ordinanze», ha precisato Meloni, sottolineando che il decreto conterrà «una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti in raccordo con i presidenti delle Regioni Occhiuto, Schifani e Todde». Tuttavia, ha rimarcato, «su Niscemi c’è la nomina del commissario straordinario e 150 milioni destinati solo al Comune».

Sul fronte della sicurezza, la presidente del Consiglio ha invitato alla prudenza: «Non posso e non voglio dare una tempistica della quale non sono certa». Niscemi, ha aggiunto, «oggi è il Comune più monitorato d’Europa. Ci sono tutte le migliori eccellenze e stanno lavorando tutti. Ma c’è bisogno di tempo». E ancora: «Se forzassi le decisioni per dare risposte certe ai cittadini e mettessi la loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza».

Meloni a Niscemi, l’incontro con sindaco e cittadini

Durante la visita, Meloni ha incontrato il sindaco e i comitati cittadini, ribadendo l’importanza del confronto diretto con la popolazione colpita dall’emergenza. «È stato molto importante incontrare i cittadini, penso che faccia la differenza quando ci si mette la faccia e si parla direttamente con le persone per capire quali sono le loro paure ma anche le loro speranze», ha affermato. Il piano prevede interventi di demolizione e ricostruzione, indennizzi per le famiglie costrette a lasciare le abitazioni, sistemazioni temporanee, oltre a lavori su viabilità e scuole. «È un lavoro molto complesso, ma che vorremmo andasse in velocità», ha spiegato la premier, aggiungendo: «Per me qui è molto importante che non accada quello che è accaduto con la frana di fine anni ’90».