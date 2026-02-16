Foto Governo

Frana a Niscemi, Meloni annuncia il decreto: 150 milioni e commissario straordinario

16/02/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Arriverà mercoledì in Consiglio dei ministri il decreto su Niscemi, colpita dalla frana provocata dal ciclone Harry circa un mese fa. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nel Comune siciliano dopo un sopralluogo nella zona rossa. «Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono», ha dichiarato la premier, spiegando che per il solo Comune di Niscemi saranno stanziati 150 milioni di euro. La presidente si era recata già a Niscemi, per una visita lampo, lo scorso 28 gennaio.

Frana a Niscemi, Meloni annuncia la nomina di un commissario

Il provvedimento prevede anche la nomina di un commissario straordinario, Fabio Ciciliano capo del dipartimento della Protezione civile, che avrà il compito di emanare le ordinanze necessarie. «Ciciliano sarà commissario e dovrà fare le ordinanze», ha precisato Meloni, sottolineando che il decreto conterrà «una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti in raccordo con i presidenti delle Regioni Occhiuto, Schifani e Todde». Tuttavia, ha rimarcato, «su Niscemi c’è la nomina del commissario straordinario e 150 milioni destinati solo al Comune».

Sul fronte della sicurezza, la presidente del Consiglio ha invitato alla prudenza: «Non posso e non voglio dare una tempistica della quale non sono certa». Niscemi, ha aggiunto, «oggi è il Comune più monitorato d’Europa. Ci sono tutte le migliori eccellenze e stanno lavorando tutti. Ma c’è bisogno di tempo». E ancora: «Se forzassi le decisioni per dare risposte certe ai cittadini e mettessi la loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza».

Meloni a Niscemi, l’incontro con sindaco e cittadini

Durante la visita, Meloni ha incontrato il sindaco e i comitati cittadini, ribadendo l’importanza del confronto diretto con la popolazione colpita dall’emergenza. «È stato molto importante incontrare i cittadini, penso che faccia la differenza quando ci si mette la faccia e si parla direttamente con le persone per capire quali sono le loro paure ma anche le loro speranze», ha affermato. Il piano prevede interventi di demolizione e ricostruzione, indennizzi per le famiglie costrette a lasciare le abitazioni, sistemazioni temporanee, oltre a lavori su viabilità e scuole. «È un lavoro molto complesso, ma che vorremmo andasse in velocità», ha spiegato la premier, aggiungendo: «Per me qui è molto importante che non accada quello che è accaduto con la frana di fine anni ’90».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze