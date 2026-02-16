Meloni in ricognizione a Niscemi e in aree colpite dal ciclone Harry

Foto RSC del 28 gennaio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, il paese sconvolto dalla frana causata dal ciclone Harry. Insieme alla premier il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. È la seconda visita nel comune della premier, che lo scorso 28 gennaio ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo.