Catania, insegue per strada e molesta una turista 24enne: arrestato

Una turista 24enne molestata a Catania. Ha tentato di fuggire dopo la molestia sessuale, ma è stato arrestato da una carabiniera libero dal servizio e dalle volanti della polizia. In manette a Catania un 44enne accusato di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove una studentessa 24enne tedesca è stata avvicinata da un uomo. Dopo averla seguita per strada, l’avrebbe molestata con palpeggiamenti.

La turista 24enne molestata a Catania

La vittima, visibilmente scossa e in lacrime, è stata notata poco dopo da una passante, che si è fermata per prestarle assistenza. In quegli stessi istanti una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnata nel controllo del territorio, ha intercettato le due donne in via Pantano, all’angolo con via Ventimiglia. La giovane ha riferito ai poliziotti quanto accaduto, indicando anche l’autore delle molestie che si stava allontanando e si trovava a qualche decina di metri da lei.

Uomo arrestato dopo l’inseguimento

Alla vista dei poliziotti, l’uomo segnalato si è dato immediatamente alla fuga tra le vie del centro, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale una marescialla dei carabinieri, libera dal servizio, è intervenuta senza esitazione per bloccare l’uomo. Nel tentativo di divincolarsi e guadagnare la fuga, l’uomo però ha opposto una violenta resistenza. Fino all’arrivo, dopo pochi istanti, degli agenti della polizia, che hanno definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza l’uomo. Identificato per un 44enne, residente in Lombardia, ma domiciliato a Catania, con precedenti di polizia, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.