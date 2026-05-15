Catania, insegue per strada e molesta una turista 24enne: arrestato

15/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una turista 24enne molestata a Catania. Ha tentato di fuggire dopo la molestia sessuale, ma è stato arrestato da una carabiniera libero dal servizio e dalle volanti della polizia. In manette a Catania un 44enne accusato di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove una studentessa 24enne tedesca è stata avvicinata da un uomo. Dopo averla seguita per strada, l’avrebbe molestata con palpeggiamenti.

La turista 24enne molestata a Catania

La vittima, visibilmente scossa e in lacrime, è stata notata poco dopo da una passante, che si è fermata per prestarle assistenza. In quegli stessi istanti una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnata nel controllo del territorio, ha intercettato le due donne in via Pantano, all’angolo con via Ventimiglia. La giovane ha riferito ai poliziotti quanto accaduto, indicando anche l’autore delle molestie che si stava allontanando e si trovava a qualche decina di metri da lei.

Uomo arrestato dopo l’inseguimento

Alla vista dei poliziotti, l’uomo segnalato si è dato immediatamente alla fuga tra le vie del centro, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale una marescialla dei carabinieri, libera dal servizio, è intervenuta senza esitazione per bloccare l’uomo. Nel tentativo di divincolarsi e guadagnare la fuga, l’uomo però ha opposto una violenta resistenza. Fino all’arrivo, dopo pochi istanti, degli agenti della polizia, che hanno definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza l’uomo. Identificato per un 44enne, residente in Lombardia, ma domiciliato a Catania, con precedenti di polizia, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze