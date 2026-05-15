Presi gli autori della spaccata con furto, avvenuta una notte di fine febbraio, ai danni di una farmacia su via Barriera del Bosco a Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania. I carabinieri della locale stazione, al termine delle attività investigative, hanno identificato e denunciato i due responsabili.

Le indagini

Intervenuti sul luogo del fatto in sinergia con la centrale operativa, nel corso del sopralluogo, i militari hanno visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della farmacia in cui è avvenuta la spaccata. I carabinieri hanno analizzato anche i video di altre telecamere presenti nel perimetro dell’area interessata. Le immagini mostrano i due complici che, raggiunta la zona con una monovolume compatta, si presentano a piedi davanti alla farmacia individuata per la spaccata. Prima provano a forzare

la serranda, poi sondare con le mani la solidità della vetrata accanto.

La ricostruzione della fase operativa della spaccata in farmacia

L’esame dei fotogrammi ha permesso di ricostruire le fasi operative della rapina. Dalle immagini, si vedono i due che, tornati a piedi nella piazzola antistante la farmacia, a volto scoperto, dopo avere divelto un paletto in ferro installato sulla strada, riescono ad accedere a bordo dell’auto avvicinandosi nuovamente all’ingresso dell’attività commerciale. Uno dei due, sceso dal veicolo, utilizzando una trave di legno, manda fuori uso una delle telecamere della farmacia. L’altro, identificato poi per il 55enne alla guida della monovolume, la usa in retromarcia come ariete per sfondare la vetrina. L’altro, poi identificato per il 59enne, subito dopo, entra nei locali della farmacia e rovista in vari cassetti, Poi porta via il fondo cassa, con la somma di denaro di 200 euro, uscendo dall’attività commerciale.

I precedenti

I carabinieri, dall’incrocio e dalla comparazione dei filmati estrapolati, sono riusciti ad acquisire in maniera chiara e leggibile il numero di targa dell’auto, nella disponibilità dei due. Inoltre, l’attività comparativa ha permesso di rilevare elementi di corrispondenza sotto il profilo fisionomico sia sotto quello degli indumenti indossati. I due responsabili sono stati identificati per un 55enne e un 59enne, entrambi del posto, ben noti alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio. Tra cui il furto commesso i primi di marzo in danno di un negozio di via Asiago a Catania.