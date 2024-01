A Niscemi 28 chili di droga nascosti nei telai delle porte: tre arresti

I telai di alcune porte in legno erano diventate il nascondiglio per 28 chili di marijuana. È quanto hanno scoperto i poliziotti a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato e sequestrato la sostanza stupefacente, suddivisa in venticinque confezioni – di cui ventidue termosaldate – nascoste all’interno dei telai delle porte. Tre uomini sono stati arrestati.

A seguito dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, accogliendo le richieste della procura, ha applicato ai tre indagati la misura cautelare della custodia in carcere. La droga, una volta immessa sul mercato illegale, avrebbe fruttato oltre 200mila euro.