Niente riscaldamenti all’istituto Marco Polo a Palermo, occupata la scuola

Foto di _Zeta_

Occupato l’istituto superiore tecnico economico Marco Polo a Palermo, in via Ugo La Malfa. La protesta degli studenti è scattata perché i riscaldamenti non funzionano. Le temperature si sono abbassate in questi giorni e secondo gli studenti non si possono seguire le lezioni nelle aule fredde. «La protesta è motivata dal fatto che manca il gasolio per accendere e riscaldare i termosifoni – dicono gli studenti – Questi andrebbero anche puliti e spurgati. Da ieri abbiamo occupato l’atrio della scuola per fare sentire la nostra voce».