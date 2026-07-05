Catania, 17enne in scooter investito nel quartiere Nesima. É in prognosi riservata

05/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un grave incidente stradale si è verificato la notte scorsa nel quartiere Nesima, a Catania. Secondo quanto appreso da MeridioNews un 17enne, che era alla guida di uno scooter, è stato travolto dalla conducente di una macchina. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.

Le condizioni del 17enne investito

Il 17enne, come confermato al nostro giornale, ha riportato delle gravi ferite alla gamba destra oltra alla frattura della mano e dell’osso orbitale. La prognosi del ferito al momento resta riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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