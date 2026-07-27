Le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie in Sicilia non si sono ridotte. Nonostante gli annosi proclami della politica, a confermarlo è il primo bollettino Agenas sul monitoraggio tematico. E non solo. In una situazione di disagio che è destinata solo ad aggravarsi. Almeno a giudicare dai guasti alla piattaforma digitale SovraCup e dai centralini degli ospedali intasati, che rendono bloccato il sistema delle prenotazioni in tutta l’isola.

I continui problemi tecnici al SovraCup

Il SovraCup, gestito dall’assessorato alla Salute e ideato per le prenotazioni online delle prestazioni sanitarie, dovrebbe essere un intermediario unico tra l’utente e le aziende ospedaliere o del territorio. In teoria accessibile tramite sito o applicazione web, servirebbe a ridurre i tempi di attesa, centralizzando la disponibilità delle strutture pubbliche in un solo portale. Peccato che gli utenti segnalino frequenti disservizi e blocchi delle schermate, che paralizzano il sistema di prenotazione di tutte le strutture sanitarie siciliane. Negli ultimi giorni il problema si è ripresentato, non permettendo alcuna prenotazione. E tenendo, così, bloccato – insieme al SovraCup – lo scorrimento dei posti disponibili.

Le difficili prenotazioni al Policlinico di Palermo

Un problema che spesso non migliora nelle singole aziende. Nonostante il potenziamento del Cup interno, con un proprio portale di prenotazione, anche il Policlinico di Palermo sta riscontrando serie difficoltà nell’erogazione di alcune visite specialistiche. In particolare, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, al momento è quasi impossibile prenotare esami diagnostici come Tac, radiografie ed ecografie. E anche andare di presenza può risultare inutile: con gli operatori che non sono in grado di fornire una data utile.

La lotteria telefonica al Policlinico di Catania

Non va affatto meglio al Policlinico di Catania che, non avendo sviluppato un proprio Cup interno, dipende quasi del tutto dal SovraCup regionale. Quando questo non funziona, gli utenti hanno a disposizione solo il centralino, prima di doversi recare fisicamente in ospedale per prenotare una visita. Con un sovraccarico di chiamate che intasa le linee dell’ospedale e trasforma la possibilità di prenotare la visita in una lotteria telefonica. «Meglio chiamare di pomeriggio, perché è più facile prendere la linea» consigliano dall’ospedale universitario etneo.

Il futuro delle liste d’attesa

Di questo passo, le liste d’attesa non potranno fare altro che allungarsi ancora, con gravi ricadute sulla salute pubblica. Soprattutto alla luce dei nuovi dati diffusi dall’Agenas, che mostrano un quadro già allarmante. Con la perdita di 7,5 punti percentuali in un anno sulla capacità della Sicilia di erogare le prestazioni sanitarie secondo le tempistiche previste. MeridioNews ha chiesto chiarimenti in merito all’assessorato alla Salute che, però, non ha risposto ai nostri quesiti.