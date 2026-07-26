Termini Imerese, incendio all’area industriale

26/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è scoppiato nell’area ex Blutec di Termini Imerese, dove è stata bloccata alcune ore la strada statale e l’autostrada A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo etneo. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma un’alta colonna di fumo nero è ben visibile a distanza. Ad aiutare le fiamme è il forte vento che sta soffiando sulla zona in queste ore.

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