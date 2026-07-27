Meteo, ancora instabilità in Sicilia, poi la nuova ondata di calore

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Ancora tempo instabile e temporali all’inizio di questa settimana e poi le temperature torneranno a salire, spinte ancora una volta dall’anticiclone africano. La massa d’aria calda farà sentire i suoi effetti soprattutto nella seconda parte della settimana, secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «Ci troveremo di fronte a un’ondata di calore particolarmente intensa», osserva Brescia in una nota. Il caldo si farà sentire anche ad alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra 1.500 metri.

Da mercoledì 29 luglio sono inoltre previste temperature al suolo con picchi di 36-38 gradi nelle pianure interne del Centro-Nord. Le prime giornate della settimana saranno comunque all’insegna dell’instabilità e ad alimentare i temporali, fra lunedì e mercoledì, è una goccia fredda, ossia una massa d’aria fredda che stazione in quota sul basso Tirreno. I settori più esposti a questo margine di instabilità saranno la Sicilia e le regioni del basso Tirreno, dove si potranno verificare locali rovesci o temporali pomeridiani.

A metà settimana, però, a dominare sarà l’anticiclone africano, che porterà da cieli sereni o poco nuvolosi, forte soleggiamento e tassi di umidità in progressivo aumento lungo le aree costiere e le pianure. Previste temperature su valori superiori alla norma del periodo, in una questa fase di caldo intenso prevista almeno fino al 7 agosto.