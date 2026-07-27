Immagine d'archivio

Nata come una lite in strada e finita con un omicidio: arriva all’epilogo la vicenda accaduta a giugno 2022 a Siracusa. Un 81enne è stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale e sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini, partite dopo i fatti e basate su testimoni e immagini delle telecamere di videosorveglianza, avevano presto ricostruito l’accaduto. La vittima 82enne e l’omicida, allora di 77 anni, avevano iniziato a litigare in viale Teracati, probabilmente per motivi legati alla guida. La situazione si era scaldata, fino all’aggressione. In cui l’oggi 81enne ha preso a calci e spinto l’altro uomo che, cadendo, ha sbattuto la testa. Riportando la frattura del cranio e un edema celebrale che ne hanno determinato la morte dopo una settimana di ricovero in ospedale. L’aggressore aveva provato ad allontanarsi con il suo scooter, ma era stato bloccato dai testimoni e, poi, dalla polizia.