Al via l’iter per il nuovo elettrodotto Terna: 50 chilometri tra Partinico e Fulgatore

27/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Rafforzare l’alta tensione della Sicilia occidentale, con un nuovo elettrodotto di oltre 50 chilometri tra le province di Palermo e Trapani. Sarà il nuovo collegamento elettrico Partinico-Fulgatore, per cui Terna – la società che gestisce la rete elettrica italiana – ha avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione. Che interesserà i Comuni di Partinico, Alcamo, Monreale, Calatafimi-Segesta, Salemi, Trapani e Misiliscemi. Il progetto include anche una variante aerea di circa 1,5 chilometri dell’ultimo tratto della linea SE Partanna – SE Partinico, già esistente, in ingresso alla stazione elettrica di Partanna. Con la successiva demolizione di una parte della struttura, per renderla compatibile alla nuova opera.

Il nuovo collegamento punta al rafforzamento della rete a 220 kV della Sicilia occidentale, favorendo anche l’integrazione con le fonti rinnovabili e gli altri progetti in corso: dal Tyrrhenian Link – che collega Campania, Sicilia e Sardegna – e l’interconnessione elettrica Italia–Tunisia Elmed. Servirà, inoltre, a creare una seconda direttrice di alimentazione per l’area di Trapani: con l’obiettivo di ridurre i cali di tensioni e le congestioni di rete. Le particelle catastali che saranno interessate dall’opera sono state pubblicate e si trovano online sui siti dei Comuni e della Regione siciliana, per eventuali rilievi dei proprietari.

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