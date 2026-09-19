Foto di ufficio stampa Bellini International Context

La musica per fiati protagonista del Bellini International Context

19/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sarà un vero e proprio viaggio attraverso la musica, il repertorio bandistico, il melodramma e le grandi colonne sonore quello proposto a Catania con Omaggio a Vincenzo Bellini, ciclo di appuntamenti inserito nel cartellone della VI edizione del Bellini International Context, festival promosso dalla Regione Siciliana-assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, proponendo al pubblico un calendario di appuntamenti pensato per avvicinare la musica di qualità a cittadini, visitatori e appassionati. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Quattro concerti in programma

Quattro concerti, in programma in altrettante giornate e con protagoniste diverse realtà musicali siciliane, renderanno omaggio al grande compositore catanese attraverso un programma che intreccia pagine originali per orchestra di fiati, celebri brani del repertorio operistico e musiche legate al cinema. Ad aprire il ciclo sarà domenica 20 settembre 2026, alle 11, il concerto dell’associazione musicale ACAM G. Verdi di Ciminna (Palermo), in programma nella suggestiva cornice del Chiosco della musica di Villa Bellini. Sul podio sarà presente il maestro Vincenzo Grimaldi.

Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 21 settembre, alle ore 21, al cortile Platamone, dove si esibirà l’orchestra fiati regionale siciliana Fe.Ba.Si., diretta dai maestri Alfio Zito e Salvatore Tralongo. Il percorso proseguirà domenica 27 settembre, alle ore 11, ancora al chiosco della musica di Villa Bellini, con l’orchestra fiati etnea Fe.Ba.Si., affidata alla direzione dei maestri Lucio Pappalardo e Carmelo Galizia. A chiudere la rassegna sarà domenica 4 ottobre 2026, alle ore 11, sempre al chiosco della musica di Villa Bellini, il concerto dell’orchestra fiati calatina Fe.Ba.Si., con la direzione dei maestri Adriano Taibi e Serena Drago.

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